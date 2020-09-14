Локоть обвинил уборку урожая в низкой явке на выборах

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в низкой явке на выборах в Городской совет и Заксобрание области виновата уборка урожая, а также отмена партийных списков.

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Явка на выборах в Новосибирске составила 21 %. На низкую активность повлиял период уборки урожая, передаёт пресс-центр мэрии слова главы города Анатолия Локтя.

«На низкой явке также сказалась отмена партийных списков. Это изменило отношение избирателей, активность политических партий и в целом конструкцию, она стала более непредсказуемой. По совокупности факторов это отрицательное явление и следует подумать над тем, чтобы вернуться к испытанной системе, которая давала надёжную политическую основу», – сказал Локоть в понедельник.