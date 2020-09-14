Оппозиционер обвинил новосибирский избирком в фальсификации

Оппозиционный кандидат Вячеслав Якименко заявил, что на участке в округе №35 в Новосибирске обнаружил вброс за конкурента — единоросса Евгения Яковенко. Председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо отметила, что такое нарушение не зафиксировано.

На УИКе №1835 на округе Вячеслава Якименко наблюдатели обнаружили вброс 300-350 бюллетеней за единороса. По данным оппозиционера, проголосовали курсанты Новосибирского военного института имени генерала армии И. К. Яковлева, которые не прописаны в Новосибирске и не имеют права голосовать.

«О якобы совершенных взбросах на других участках округа (№35). На всех участках были КОИБы и видеонаблюдение. Можно просмотреть, что происходило на участках. Большое количество наблюдателей. Вброс в такой ситуации сделать невозможно», — сказала Благо.

Она отметила, что курсанты-контрактники в отличие от срочников имеют право голосовать на муниципальных выборах, списки голосующих подает администрация вуза.

При этом комиссия уже посчитала и отправила результаты голосования в систему ГАС.Выборы. Яковенко набрал 1305 голосов, а Якименко — 1294.

Ранее единоросс Яковенко стал одним из героев разоблачительного фильма оппозиционера Алексея Навального про новосибирских депутатов.