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Бабье лето в Новосибирске будет коротким

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Тёплая погода продлится в Новосибирской области и смежных регионах недолго, уже в середине этой недели начнутся дожди, рассказал Sibnet.ru в понедельник пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

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«Мы находимся в условиях, образно говоря, бабьего лета. Правда, оно получилось в этом году довольно короткое, если учесть, что началось только 12 сентября. Мы полагаем, что эта погода продлится ещё от суток до полутора», – сказал синоптик.

По его словам, холодный атмосферный фронт приблизится к Новосибирску в среду, но уже во вторник возможен кратковременный дождь, а также порывистый ветер. В ближайшую ночь будет около 6 градусов, в последующие две ночи – 9-10 градусов.

Дневные температуры в ближайшие два дня будут держаться на уровне 19-21 градуса. В четверг днём похолодает до 13-18 градусов, начнутся дожди.

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