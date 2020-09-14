НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери

Что такое бабье лето. СПРАВКА

Источник:
Sibnet.ru
249 0
Фото: Natalia Medd / Attribution License

Бабье лето началось в Сибири, но в этом году обещает быть недолгим. Что это такое, рассказывают народные традиции и данные синоптиков.

Согласно славянским традициям, бабье лето начиналось именно 14 сентября (1 сентября по старому стилю) в день Симеона-летопроводца и заканчивалось на Осенины 8 (21) сентября или в день Воздвиженья 14 (27) сентября.

«Бабье лето – это тёплая и сухая погода осенью в течение более или менее короткого периода, но бывают периоды и длинные. Этот период связан с установлением повышенного давления в нижних слоях», – рассказал Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПриродные барометры: как животные предсказывают погоду?

Он пояснил, что бывает два типа бабьего лета: когда оно начинается в первых числах сентября и как бы продолжает настоящее лето, и когда начинается во второй декаде сентября. В этом году бабье лето тяготеет ко второму типу.

По словам Ягудина, на бабье лето в Сибири, помимо атмосферного давления, может влиять подток воздушных масс из районов Казахстана и средней Азии, в этом году так и есть. В умеренной полосе бабье лето бывает не всегда, уточнил синоптик, вероятность его наступления – около 70%.

Например, в 1992 и 1993 годах бабьего лета не было, зато в 1972 году тёплыми и сухими были целых два месяца – сентябрь и октябрь. Удивительно тёплым был и сентябрь 2016 года, когда в Новосибирске держались температуры на уровне 25-30 градусов, вспомнил синоптик.

Еще по теме
Мокрый снег придет в Восточную Сибирь
Бабье лето в Новосибирске будет коротким
Первый снег выпал в Приангарье
Соединения меди и марганца обнаружили в омских реках
смотреть все
Жизнь #Гео #Приметы #Природа
КАРТИНА ДНЯ
•
Независимые лаборатории подтвердили отравление Навального
•
Медведев поздравил «Единую Россию» с успехом на выборах
•
Депутат предложил выдавать автомобильные права в 16 лет
•
Траты на коммуналку подросли
Подробности
•
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пара задушила новосибирского таксиста без причины
Сибирь 14.09.2020 14:55
Оппозиционер обвинил новосибирский избирком в фальсификации
Сибирь 14.09.2020 14:21
Мокрый снег придет в Восточную Сибирь
Сибирь 14.09.2020 14:20
Что такое бабье лето. СПРАВКА
Сибирь 14.09.2020 13:55
Самое популярное
Графику Crysis Remastered показали на видео
4304
Выборы новых депутатов: ждать ли сюрпризов в Новосибирске?
3996
Вакцина от коронавируса вызвала опасную побочную реакцию
3799
Максим Галкин спародировал переговоры Путина и Лукашенко
3405
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Независимые лаборатории подтвердили отравление Навального
•
Медведев поздравил «Единую Россию» с успехом на выборах
•
Депутат предложил выдавать автомобильные права в 16 лет
•
Траты на коммуналку подросли
Подробности
•
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

k051173

Дочь — Екатерина Сергеевна Винокурова, родилась в 1982 году в Нью-Йорке (интересно, гражданство США у...

лачинов

Можно подумать, что в России есть тарифы, которые не растут.

Иркут 69

Да витамины они себе колют... Боже, какая простота. Они же не идиоты. О своём здоровье пекутся как никто...

Удавиков

Особенно насмешила цитата ЦитатаДля клиентов повышение цен на услуги связи в основном пройдет незамеченным,...

pepelmetal

Скорее грядёт очередной большой распил