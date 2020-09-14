Что такое бабье лето. СПРАВКА

Бабье лето началось в Сибири, но в этом году обещает быть недолгим. Что это такое, рассказывают народные традиции и данные синоптиков.

Согласно славянским традициям, бабье лето начиналось именно 14 сентября (1 сентября по старому стилю) в день Симеона-летопроводца и заканчивалось на Осенины 8 (21) сентября или в день Воздвиженья 14 (27) сентября.

«Бабье лето – это тёплая и сухая погода осенью в течение более или менее короткого периода, но бывают периоды и длинные. Этот период связан с установлением повышенного давления в нижних слоях», – рассказал Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Он пояснил, что бывает два типа бабьего лета: когда оно начинается в первых числах сентября и как бы продолжает настоящее лето, и когда начинается во второй декаде сентября. В этом году бабье лето тяготеет ко второму типу.

По словам Ягудина, на бабье лето в Сибири, помимо атмосферного давления, может влиять подток воздушных масс из районов Казахстана и средней Азии, в этом году так и есть. В умеренной полосе бабье лето бывает не всегда, уточнил синоптик, вероятность его наступления – около 70%.

Например, в 1992 и 1993 годах бабьего лета не было, зато в 1972 году тёплыми и сухими были целых два месяца – сентябрь и октябрь. Удивительно тёплым был и сентябрь 2016 года, когда в Новосибирске держались температуры на уровне 25-30 градусов, вспомнил синоптик.