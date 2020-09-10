Росприроднадзор подал в суд на «Норникель»

Росприроднадзор через суд потребовал с «Норникеля»148 миллиардов рублей за ущерб природе Норильска после разлива топлива в мае, сообщается на сайте ведомства.

«Енисейским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования направлен иск в Арбитражный суд Красноярского края о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (ее компонентам) вследствие нарушения АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» обязательных требований природоохранного законодательства», — говорится в сообщении.

Исковые требования составляют 148 миллиардов рублей. «Норникель» сообщал, что зарезервировал эти деньги на компенсацию ущерба. Компания признала в своей отчетности расходы по экологическим резервам на сумму 2,1 миллиардов долларов, связанных с компенсацией ущерба окружающей среде из-за разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 тонна нефтепродуктов, что привело к загрязнению и причинению вреда окружающей среде.

Экологи ранее сообщили, что авария в Норильске может повлиять на планы Кремля осваивать Арктику в условиях таяния мерзлоты.