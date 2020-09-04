«Брачную песню» снежного барса записали в горах Бурятии

Автоматическая камера в Бурятии записала брачный зов снежного барса по кличке Мунко время брачного сезона. Экологи назвали кадры редчайшими и уникальными.

Уточняется, что камеры ученые проверяли летом во время экспедиций по поиску следов жизнедеятельности снежного барса в Республике Бурятия на хребтах Большой Саян и Тункинские гольцы.

На запись попал известный ученым самец снежного барса Мунко. Камера зафиксировала ирбиса в марте 2020 года, когда у снежных барсов период гона, то есть кошачьих свадеб. Мунко попался в объектив камеры днем. Это большая удача, потому что снежные барсы активны в сумерках, большинство фото и видео ночные, нечеткие.

На видео хорошо видно, как зверь обходит камень и призывно громко мяукает. Эта запись — второй в Бурятии случай фиксации голоса снежного барса на видео. Ранее зоологам удалось записать рев бурятского снежного барса по имени Димка. Брачный призыв ирбиса записывали в этом году и в Горном Алтае, правда, тогда удалось записать лишь голос, без изображения самого зверя.

«Бытует мнение, что снежные барсы не умеют рычать и в принципе молчаливые животные. С появлением фотоловушек ученые доказали: снежные барсы и рычать умеют и мяукать, и шипеть, а иногда на видео слышно и поскуливание котят», — рассказал старший координатор представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.

Как сообщает WWF, кроме Мунко камеры зоологов зарегистрировали ирбиса Батор, который уже несколько лет отмечается в объективах фотоловушек. Оба зверя живы и здоровы.

Эти самцы обитают по соседству и соперничают за самок, хотя у каждого ирбиса свой индивидуальный охотничий участок. Мунко более сильный зверь, а Батору больше везет на встречи с самками. Ученые полагают, что именно Батор — папа котенка снежного барса по имени Гагарин, сына самки Кучерявой, и тройни самки по имени Гроза фотоловушек из Тункинских гольцов. Только летом, проверяя камеры, ученые выяснили, что у Грозы не один котенок, а три, как фиксировали фотоловушки в прошлом году. Камеры засняли целую историю Грозы и ее котят.