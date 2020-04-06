Пропавшая в Бурятии самка ирбиса вернулась с котенком

Фотоловушки в Бурятии зафиксировали самку снежного барса по кличке Гроза, пропавшую в 2018 году. Она вернулась и прошла мимо фотоловушки с котенком, сообщает WWF России.

Кадр ночной, качество съемки не очень хорошее, но ученые определили особь ирбиса по характерному узору пятен на шкуре, которые у снежных барсов индивидуальны, как отпечатки пальцев у людей. Рядом с самкой отчетливо виден маленький котенок, его глаза ярко светятся в темноте, отражая подсветку автоматической камеры.

«Это первый кадр Грозы с котенком. Эту самку мы не фиксировали давно, с 2018 года. Ее появление, да еще и с котенком — прекрасная новость! Этот вид кошачьих настолько редок в Бурятии, что появление каждого нового ирбиса — большое счастье. Это значит, что Гроза жива и здорова, принесла потомство, а котенок успешно пережил зиму и пополнит немногочисленную группировку ирбиса в Бурятии», — говорит Дмитрий Бехтерев, участник учета снежного барса на хребте Восточный Саян, специалист организации «Азия-Ирбис» (Иркутск).

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Он отметил, что по итогам учета 2019 года в Бурятии зафиксировано всего девять особей снежного барса.

Гроза фотоловушек

Свое странное имя самка снежного барса дикая кошка получила из-за своей любви к уничтожению автоматических камер. Ее полное имя Гроза фотоловушек, сокращённо – просто Гроза.

Впервые ее зафиксировала камера при попытке погрызть фотоловушки в 2014 году, одну камеру Гроза все же утащила за камни. Доказательство преступления ученые рабочей группы «Азия-Ирбис» обнаружили только в 2017 году, когда разбирали камни в этом же месте для установки новой камеры. В одной из ниш лежала автоматическая камера.

За три года устройство пришло в негодность, внутрь корпуса попала влага, но на карте памяти сохранились кадры. На них — свидетельство преступления: 10 сентября 2014 года запечатлена тогда еще неизвестная самка снежного барса. Она сдернула камеру зубами и, оттащив метров на десять, бросила.

Уже в 2018 году эта же самка вновь совершила преступление. На месте поврежденной в 2014 году фотоловушки экологи поставили другую и стали крепче привязывать камеры к камням. Когда стали проверять ее, оказалось, что кто-то выломал часть корпуса. На карте памяти – последний пустой файл датирован 29 марта 2018 года.

«На соседней фотоловушке 28 марта зафиксирован проход самки ирбиса. Мы отсмотрели кадры с изображениями самки 2014 года, сравнили пятна на шкуре и поняли, что это та же самка. Конечно, нет прямых доказательств того, что именно она второй раз повредила камеру, но учитывая ее криминальное прошлое, мы думаем, что это ее зубов дело», — говорит директор организации «Азия-Ирбис» Сергей Малых.