НАВЕРХ
время зимы
все Отдых Зимний стиль Лайфхаки Новый год Природа Аптечка

Рыси: зимняя школа для котят

Автор:
Елена Кондратенко, Sibnet.ru
252 0
Фото: Wegmann / CC BY-SA 3.0

Рысь — самая северная дикая кошка, хорошо приспособленная к выживанию в снегах и морозных условиях. Более того, именно зимой детеныши рыси начинают самостоятельно охотиться, чтобы весной отправиться во взрослую жизнь. 

К зиме рысь накапливает подкожный жировой запас, шерсть становится очень густой и плотной. А широкие мощные лапы, которые к морозам обрастают густой щетиной, позволяют ей быстро, не проваливаясь, передвигаться по снегу и насту. Эта кошка способна выживать в экстремальных температурах до минус 50.

Обитает рысь в таежных лесах и на скалистых местностях, но везде ее популяции малочисленны. По данным зимних учетов и материалов фоторегистраторов, на территории национального парка «Красноярские столбы» обитает только 13-15 рысей. В их числе две репродуктивные самки с двумя и тремя котятами, четыре самца. Есть еще неполовозрелые особи, которые временно находятся на родительской территории.

Рыси — звери оседлые, но из-за вырубки леса вокруг нацпарка все больше таежных кошек стремятся укрыться на охраняемой территории. Так, зимой 2018-2019 годов в заповедник сразу пришло пять кошек.

Ученые нацпарка наблюдают за этими скрытными хищниками с 2013 года — с помощью лесных фотоловушек. «По фотоснимкам можно различить пол зверей. У самочек более изящная мордочка. У самцов грубая и бакенбарды», — рассказал Sibnet.ru ведущий научный сотрудник «Красноярских Столбов» Владимир Кожечкин.

Камуфляж

Рыси — сильный и красивый зверь средних размеров. Рост взрослых самцов достигает 60-65 см, длина тела – до 100 см, масса от 12 до 35 килограммов. Самки менее крупные, их масса – от 15 до 25 килограммов. Хорошо опушенный, толстый на вид хвост — по сравнение с другими дикими кошками совсем короткий (от 10 до 24 см).

«Длинный хвост им не нужен. Родственник рыси — ирбис, или снежный барс — прыгает и развивает большую скорость на скалах, и хвост ему служит балансиром. Рысь ходит тихо, развивает скорость только в прыжках», — рассказал Sibnet.ru ведущий научный сотрудник «Красноярских Столбов» Владимир Кожечкин.

Окрас у рысей зависит от ареала обитания и может быть от серебристо-дымчатого до красно-рыжего и темно- коричневого. Зимой окрас, как правило, становится более светлым и менее контрастным, адаптируясь под внешнюю среду. У сибирских рысей преобладает насыщенный рыжий камуфляжный окрас, со специфическими темными пятнами, что хорошо маскирует зверей в хвойном лесу. 

Семья до весны

Самка рожает котят в мае, и до следующей весны детеныши ходят вместе с матерью. За это время она должна научить подростков охотиться, чтобы в дальнейшем они смогли себя самостоятельно кормить. В марте у рысей начинается гон, и «осиротевшие» детеныши, оставшиеся без матери, уже не должны испытывать серьезных затруднений в добывании пищи.

У одной из красноярских рысей прошлой весной родилось три котенка. За период исследования с 1949 года это  третий зафиксированный случай такого большого потомства у таежной кошки. По словам Кожечкина, это связано с улучшением кормовой базы в нацпарке — зверям есть чем питаться.

В 2017 году у этой же рыси было два котенка. Но зима выдалась тяжелая: малоснежная и морозная, пищи было мало. И тогда самка уже в декабре бросила котят. «В эту зиму морозы свыше 45 градусов держались около недели. Мы думали, подростки замерзнут. Но они выжили: вместе охотились, а в холодную стужу прижимались к друг к другу и согревались», — рассказал собеседник.

В возрасте шести-семи месяцев самка кормит рысят исключительно мясным кормом, что дает им возможность активно расти и прибавлять в весе.

#Природа
Однокомнатная берлога: как спят медведи

Кроме обучения охоте, мама учит малышей избегать встреч с волками и собаками — их кровными врагами. Так, например, она обучает котят различать сигнальные запаховые метки у основания деревьев, которые оставили другие животные.

«Когда молодые особи выходят за пределы материнского участка на сопредельную территорию, есть риск, что их съедят волки. Мы не раз находили хвосты и лапы молодых рысят на Торгашинском хребте. Волки стайные и сильные животные, и могут одолеть даже крупную рысь», — объяснил специалист.

Зимние ночевки рыси устраивают в укромных местах, где не дует ветер и открывается хороший обзор. Они ищут места со сломанными деревьями или оголившимися корнями, и там делают лежку на снегу.

Стратег в охоте

Рысь считается ночным хищником. Чаще всего охотится скрадыванием, то есть подкрадывается к жертве и нападает на нее врасплох. Оставаться незамеченной рыси помогоет очень мягкий и беззвучный шаг, а хороший слух позволяет определять местоположение потенциальной жертвы.  

«Рыси обходят свою территорию — около 125 квадратных километров. Охотятся на крупную добычу: кабаргу, косулю, — а попутно добывают тетеревиных. Если самка опытная, то она успешно скрадывает кабаргу, и поедает добычу со своим выводком в течение нескольких дней», — рассказал ученый.

Рыси могут неделю обходиться без еды. Но такое случается не часто, обычно в сильные морозы при малоснежье. В такие периоды рыси бывают вынуждены охотиться и на мелких грызунов.

Рыси – умелые и ловкие охотники, они ищут в горах «узкое» место, с хорошим обзором и подходящее для нападения. «Она поднимается на гребень горы, затем спускается вниз, занимает выгодное положение. Слышит, где кабарга, и за счет того, что она выше, ей легче прыгнуть на жертву, застать ее врасплох. Три-четыре прыжка и кабарга поймана», — описал процесс охоты собеседник.

У рыси не самая мощная зубная система, как например, у росомахи. Таежная кошка съедает только мягкие ткани. Затем приходят другие звери: лисы, росомахи — и доедают остатки. 

Фото: © нацпарк «Красноярские столбы»
Еще по теме
Кучерявым лошадям Забайкалья выделят 16 млн рублей
Родственников розового барсенка нашли на Алтае
Цены, рыбалка и туалет: что меняется с 1 января
Тигры и львы в Новосибирском зоопарке переехали в «элитные» вольеры
смотреть все
Зима #Природа #Звери
  • Замок 1
  • замок 2
  • Замок 3
  • Замок 4
  • замок 5
  • Замок 6
  • Россия7
  • Россия 1
  • Россия3
  • Россия4
  • Россия9
  • Россия8
КАРТИНА ДНЯ
•
Зеленский проинформировал о доходах за 2019 год
•
МИД заявил о тяжелых последствиях из-за убийства Сулеймани
•
Миллиардер посетовал на низкие пенсии и зарплаты россиян
•
Microsoft определила дату прекращения поддержки Windows 7
Подробности
•
Долговые метры: как изменится рынок ипотеки
•
Автоправо 2020 года: медкомиссия, техосмотр и штрафы
•
Пенсии, отпуска и книжки: как в 2020 году меняется сфера труда
•
Консерваторы против инноваторов: политический астропрогноз
Как это работает
•
Зодиак любви: кто найдет личное счастье в 2020 году
•
Рыси: зимняя школа для котят
•
В чем опасность зимней автомойки?
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Отходы облепихи превратили в полезный консервант
Сибирь 04.01.2020 13:24
Бедным пенсионерам Приангарья добавят денег из бюджета
Сибирь 04.01.2020 12:44
Донорская кровь обойдется бюджету Забайкалья дороже на 9 млн рублей
Сибирь 04.01.2020 11:43
Рыси: зимняя школа для котят
Сибирь 04.01.2020 10:55
Самое популярное
Лотерея «Русское лото» разыграет миллиард рублей
63830
Новогодний миллиард: как сорвать джекпот «Русского лото»
36262
Определился обладатель миллиарда рублей от «Русского лото»
6799
Цены, рыбалка и туалет: что меняется с 1 января
5795
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Зеленский проинформировал о доходах за 2019 год
•
МИД заявил о тяжелых последствиях из-за убийства Сулеймани
•
Миллиардер посетовал на низкие пенсии и зарплаты россиян
•
Microsoft определила дату прекращения поддержки Windows 7
Подробности
•
Долговые метры: как изменится рынок ипотеки
•
Автоправо 2020 года: медкомиссия, техосмотр и штрафы
•
Пенсии, отпуска и книжки: как в 2020 году меняется сфера труда
•
Консерваторы против инноваторов: политический астропрогноз
Сибирь
•
Отходы облепихи превратили в полезный консервант
•
Бедным пенсионерам Приангарья добавят денег из бюджета
•
Донорская кровь обойдется бюджету Забайкалья дороже на 9 млн рублей
•
Рыси: зимняя школа для котят
•
Драка наркодилера с полицейскими обернулось уголовным делом
•
Вертолеты и площадки для санавиации появятся в Кузбассе
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет
93
Россия и Украина договорились о газе
49
Путин поздравил жителей России с Новым годом
48
Кремль опубликовал много старых фото Путина
34
Иран отомстит США за убийство генерала
29
Топ комментариев

nicollaich

Чувака волнует покупательская способность населения. На зарплаты и пенсии ему начхать, как и на их обладателей.

Удавиков

Но он хоть практик, а не теоретик как в правительстве, которые вещают о мифическом росте дохода населения.

domanl

Тупая смерть. Остался бы у соседей.

Иркут 69

Предельно конкретный господин. Население РФ слишком бедно, что б обеспечить ему ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ рост...

Иркут 69

Ну это нормально. Мученик и герой для одних - преступник и злодей для других.... две стороны одной медали.