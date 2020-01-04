Рыси: зимняя школа для котят

Рысь — самая северная дикая кошка, хорошо приспособленная к выживанию в снегах и морозных условиях. Более того, именно зимой детеныши рыси начинают самостоятельно охотиться, чтобы весной отправиться во взрослую жизнь.

К зиме рысь накапливает подкожный жировой запас, шерсть становится очень густой и плотной. А широкие мощные лапы, которые к морозам обрастают густой щетиной, позволяют ей быстро, не проваливаясь, передвигаться по снегу и насту. Эта кошка способна выживать в экстремальных температурах до минус 50.Обитает рысь в таежных лесах и на скалистых местностях, но везде ее популяции малочисленны. По данным зимних учетов и материалов фоторегистраторов, на территории национального парка «Красноярские столбы» обитает только 13-15 рысей. В их числе две репродуктивные самки с двумя и тремя котятами, четыре самца. Есть еще неполовозрелые особи, которые временно находятся на родительской территории.

Рыси — звери оседлые, но из-за вырубки леса вокруг нацпарка все больше таежных кошек стремятся укрыться на охраняемой территории. Так, зимой 2018-2019 годов в заповедник сразу пришло пять кошек.

Камуфляж

Ученые нацпарка наблюдают за этими скрытными хищниками с 2013 года — с помощью лесных фотоловушек. «По фотоснимкам можно различить пол зверей. У самочек более изящная мордочка. У самцов грубая и бакенбарды», — рассказал Sibnet.ru ведущий научный сотрудник «Красноярских Столбов» Владимир Кожечкин.

Рыси — сильный и красивый зверь средних размеров. Рост взрослых самцов достигает 60-65 см, длина тела – до 100 см, масса от 12 до 35 килограммов. Самки менее крупные, их масса – от 15 до 25 килограммов. Хорошо опушенный, толстый на вид хвост — по сравнение с другими дикими кошками совсем короткий (от 10 до 24 см).

«Длинный хвост им не нужен. Родственник рыси — ирбис, или снежный барс — прыгает и развивает большую скорость на скалах, и хвост ему служит балансиром. Рысь ходит тихо, развивает скорость только в прыжках», — рассказал Sibnet.ru ведущий научный сотрудник «Красноярских Столбов» Владимир Кожечкин.

Окрас у рысей зависит от ареала обитания и может быть от серебристо-дымчатого до красно-рыжего и темно- коричневого. Зимой окрас, как правило, становится более светлым и менее контрастным, адаптируясь под внешнюю среду. У сибирских рысей преобладает насыщенный рыжий камуфляжный окрас, со специфическими темными пятнами, что хорошо маскирует зверей в хвойном лесу.

Семья до весны

Самка рожает котят в мае, и до следующей весны детеныши ходят вместе с матерью. За это время она должна научить подростков охотиться, чтобы в дальнейшем они смогли себя самостоятельно кормить. В марте у рысей начинается гон, и «осиротевшие» детеныши, оставшиеся без матери, уже не должны испытывать серьезных затруднений в добывании пищи.

У одной из красноярских рысей прошлой весной родилось три котенка. За период исследования с 1949 года это третий зафиксированный случай такого большого потомства у таежной кошки. По словам Кожечкина, это связано с улучшением кормовой базы в нацпарке — зверям есть чем питаться.

В 2017 году у этой же рыси было два котенка. Но зима выдалась тяжелая: малоснежная и морозная, пищи было мало. И тогда самка уже в декабре бросила котят. «В эту зиму морозы свыше 45 градусов держались около недели. Мы думали, подростки замерзнут. Но они выжили: вместе охотились, а в холодную стужу прижимались к друг к другу и согревались», — рассказал собеседник.

В возрасте шести-семи месяцев самка кормит рысят исключительно мясным кормом, что дает им возможность активно расти и прибавлять в весе.

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Кроме обучения охоте, мама учит малышей избегать встреч с волками и собаками — их кровными врагами. Так, например, она обучает котят различать сигнальные запаховые метки у основания деревьев, которые оставили другие животные.

«Когда молодые особи выходят за пределы материнского участка на сопредельную территорию, есть риск, что их съедят волки. Мы не раз находили хвосты и лапы молодых рысят на Торгашинском хребте. Волки стайные и сильные животные, и могут одолеть даже крупную рысь», — объяснил специалист.

Стратег в охоте

Зимние ночевки рыси устраивают в укромных местах, где не дует ветер и открывается хороший обзор. Они ищут места со сломанными деревьями или оголившимися корнями, и там делают лежку на снегу.

Рысь считается ночным хищником. Чаще всего охотится скрадыванием, то есть подкрадывается к жертве и нападает на нее врасплох. Оставаться незамеченной рыси помогоет очень мягкий и беззвучный шаг, а хороший слух позволяет определять местоположение потенциальной жертвы.

«Рыси обходят свою территорию — около 125 квадратных километров. Охотятся на крупную добычу: кабаргу, косулю, — а попутно добывают тетеревиных. Если самка опытная, то она успешно скрадывает кабаргу, и поедает добычу со своим выводком в течение нескольких дней», — рассказал ученый.

Рыси могут неделю обходиться без еды. Но такое случается не часто, обычно в сильные морозы при малоснежье. В такие периоды рыси бывают вынуждены охотиться и на мелких грызунов.

Рыси – умелые и ловкие охотники, они ищут в горах «узкое» место, с хорошим обзором и подходящее для нападения. «Она поднимается на гребень горы, затем спускается вниз, занимает выгодное положение. Слышит, где кабарга, и за счет того, что она выше, ей легче прыгнуть на жертву, застать ее врасплох. Три-четыре прыжка и кабарга поймана», — описал процесс охоты собеседник.

У рыси не самая мощная зубная система, как например, у росомахи. Таежная кошка съедает только мягкие ткани. Затем приходят другие звери: лисы, росомахи — и доедают остатки.