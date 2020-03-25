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Брачный призыв ирбиса попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Сайлюгемский нацпарк

Брачный призыв снежного барса попал на видео экологов, подсчитывающих в горах Алтая этих редких хищников.

«Впервые услышал, как самец ирбиса зовет самку. Это был брачный призыв, без сомнений. Сейчас у снежных барсов идет период гона: животные очень много передвигаются в поисках партнера, оставляют пахучие метки и прочие знаки для своих сородичей», – цитирует Сайлюгемский нацпарк нучного сотрудника Алексея Кужлекова.

Специалисты научились читать эти «сообщения», в этих местах они устанавливают фотоловушки, берут материл для анализов.

«Теперь знаем, как ирбис тоскует: низкие гортанные звуки раздавались с вершины горы и распространялись по огромной территории. Надеюсь, та, которую он звал, услышала», – добавил ученый.

Выяснилось, что все это время снежный барс находился совсем рядом. Мастера маскировки увидел один из сотрудников национального парка: он лежал на скале и наблюдал за людьми. Его увидел сотрудник парка, эта встреча стала первой за десять лет работы госинспектора.

«А потом он тихо ушел. Увидеть кошку-призрака повезло лишь одному из нас, везучему инспектору. А мы так и остались без визуального контакта», – рассказала одна из участников экспедиции Наталия Судец.

Экологи уточняют, что в тех местах обитает снежный барс по кличке Звезда, за которым ведется наблюдение с 2017 года. Возможно, группа общалась с ним, предполагают исследователи. Этот ирбис известен тем, что не боится людей и охотно позирует фотографам. Однако утверждать, что брачный зов принадлежит именно Звезде, недостаточно фактов: ученые еще не научились идентифицировать снежных барсов по голосу.

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Топ комментариев

Sh.D.D.

Только на тот прожиточный минимум легко можно было прожить. А на тот который сейчас, с трудом.

Иркут 69

Жёлтые штаны... три раза "ку" (Кин Дза Дза) 😀

pepelmetal

Чем моложе либеройд, тем хуже он жил при Союзе

Drronum

Ну правильно, что зря обнулялся что ли?

WSG0600-164-164

А что для большинства, что-то изменилось?