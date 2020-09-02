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«Умные остановки» появятся в Новосибирске к 2022 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«Умные остановки» появятся в Новосибирске до 31 августа 2022 года по гостевому маршруту, сообщает пресс-центр мэрии.

Концессионное соглашение по проекту «Умные остановки» утверждено соответствующим постановлением мэрии. В течение месяца будет объявлен конкурс на участие в концессии. Все 250 уникальных объектов дорожной инфраструктуры должны быть установлены до 31 августа 2022 года в преддверии молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске зимой 2023 года.

С победителем конкурса мэрия заключит соглашение на модернизацию 250 остановочных павильонов, по условиям которого концессионер в течение 15 лет будет содержать и обслуживать объекты. По окончании срока концессии «умные остановки» перейдут на баланс муниципалитета.

Концессия предполагает два типа остановок: Smart. Light – базовая модель с интерактивным модулем, Smart. Comfort – базовая модель с интерактивным модулем и крытым павильоном. 

«Умный блок» включает в себя: тревожную кнопку 112, бесплатный Wi-Fi, зарядку для телефонов, голосовое управление, сенсорный экран, оснащение камерами Full HD, систему видеонаблюдения, возможность выхода на сайт мэрии города Новосибирска и построения маршрутов, систему, информирующую о приближающихся транспортных средствах по маршрутам остановочного пункта (электронное расписание).

Из 250 остановочных павильонов 156 предполагается совместить с объектами дорожного сервиса – теплыми павильонами, 94 объекта – без павильонов. Все они будут оснащены интерактивным модулем. На остановках с теплыми блоками пассажиры смогут перекусить бутербродами, выпить горячего чаю или кофе.

«Окупаемость проекта предполагается за счет размещения объектов дорожного сервиса в теплых павильонах, а также рекламных носителей, возможно, концессионер найдет и другие источники доходов. Концессия предполагает объем инвестиций более 350 млн рублей, – рассказал замначальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Новосибирска Максим Леоненко.

Гостевые маршруты будут на площади Труда, площади Станиславского, площади Маркса, остановки у станций метро «Студенческая», «Речной вокзал», у ГПНТБ, на площади Калинина и дальше, на Сухом логу.

«На каждом из перечисленных мест по обеим сторонам дороги расположено от трех до семи разнокалиберных киосков. Одна из задач в рамках подготовки к чемпионату – навести здесь порядок, чтобы было красиво, удобно, комфортно, чтобы город не пестрил развалами с носками и фруктами», — сказал начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин. 

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