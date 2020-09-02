Бабье лето обойдет Новосибирск стороной

Прохладный и дождливый сентябрь ожидается в Новосибирской области, наступление бабьего лета маловероятно, сообщил в среду Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

«3 сентября будет 22-27 градусов тепла — это прощание лета. Дальше начнется развитие северо-западного вторжения из районов северного Урала. 4 и 5 сентября понижение температуры до 3-9 градусов ночью, 11-16 градусов тепла днем. На фоне дождей будут грозы и порывистый ветер», — сказал синоптик.

Во второй половине первой декады сентября ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе до ноля и минус 2 градусов.

«Вторая половина месяца не будет радовать теплом. Ночью температура воздуха составит 2-7 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла. Будут осадки разной интенсивности в большинстве дней», — сказал Ягудин.

По его словам, короткая волна тепла ожидается 11-13 сентября, когда воздух прогреется до 20 градусов тепла. «Бабье лето маловероятно», — отметил собеседник.