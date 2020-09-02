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Бабье лето обойдет Новосибирск стороной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Прохладный и дождливый сентябрь ожидается в Новосибирской области, наступление бабьего лета маловероятно, сообщил в среду Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

«3 сентября будет 22-27 градусов тепла — это прощание лета. Дальше начнется развитие северо-западного вторжения из районов северного Урала. 4 и 5 сентября понижение температуры до 3-9 градусов ночью, 11-16 градусов тепла днем. На фоне дождей будут грозы и порывистый ветер», — сказал синоптик.

Во второй половине первой декады сентября ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе до ноля и минус 2 градусов.

«Вторая половина месяца не будет радовать теплом. Ночью температура воздуха составит 2-7 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла. Будут осадки разной интенсивности в большинстве дней», — сказал Ягудин.

По его словам, короткая волна тепла ожидается 11-13 сентября, когда воздух прогреется до 20 градусов тепла. «Бабье лето маловероятно», — отметил собеседник. 

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Saw77

повезло чиновникам с президентом.....вот только народу не повезло.....

olegsbeglov

Зачем, они что голодали или дефицит людей есть, кто там может работать? Пишут что учителя и врачи кончаются...

Danilon

13 сентября голосование. Давайте проголосуем умно. Депутаты от "Единой России" должны получить количество...

Иркут 69

При чём тут короновирус... Падение жизненного уровня неизбежно влечет за собой увеличение смертности...

Удавиков

наверно снова какие нибудь сборы в виде налогов для россиян придумают, зп для чиновников из бюджета ведь...