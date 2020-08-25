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Пропавший в Бурятии в июле Ан-2 начали искать в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Бурятии

Спасатели продолжают поиски пропавшего в Бурятии 19 июля самолета Ан-2, поиски борта проводит наземная группа спасателей на территории Черемховского района Иркутской области, сообщает правительство Бурятии.

Наземная группа продолжает поиски в районе поселка Савино Черемховского района Иркутской области. Запланирован вылет Ми-8. Также в Иркутске предусмотрены дополнительные силы — наземная группа спасателей и резервные службы воздушных сил.

Пожарно-спасательная служба Иркутской области за сутки обследовала лес на общей площади 10 квадратных километров. Всего с начала поисков самолета, которые были начаты 20 июля, проведен 131 вылет бортов Ми-8, Ан-2, Робинсон R-66 и Ан-26.

Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» с четырьмя пассажирами на борту и двумя летчиками 19 июля вылетел из села Кырен Тункинского района Бурятии. На момент вылета на борту находилось четыре командира прибывших воздушных судов, один пилот-инструктор и второй пилот. 

Самолет в рамках выполнения госконтракта должен был обрабатывать леса от сибирского шелкопряда начиная с 20 июля 2020 года. В контрольное время экипаж не вышел на связь и до наступления темноты не вернулся. 

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