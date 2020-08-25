НАВЕРХ

Бесплатный автокинотеатр временно открыли в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
109 0
Фото: © mishel_smol, instagram.com/mishel_smol

Парковка перед центральным входом в ТРЦ «Аура» до 30 сентября стала кинотеатром, зрители бесплатно смогут посмотреть кино из своего автомобиля.

Показ фильмов уже начался, в будние дни гости автокинотеатра смогут посмотреть один фильм, а в выходные число сеансов будет больше.

Гостей ждут фильмы на любой вкус: комедии, боевики, триллеры и мелодрамы разных лет. Во время просмотра можно будет также заказать еду и напитки из ресторана с доставкой прямо в автомобиль. Начало сеансов в 22.00.

Расписание:

  • 25 августа — «Вторая жизнь Уве» (22.00)
  • 26 августа — «Танцовщица» (22.00)
  • 27 августа — «Сын Саула» (22.00)
  • 28 августа — «Опасная роль Джин Сиберг» (22.00), «Битва за Землю» (23.50), «Малыш Джо» (01.50)
  • 29 августа — «Туннель: Опасно для жизни» (22.00), «Магазинные воришки» (00.00), «Бегущая от реальности» (02.10)
  • 30 августа — «Темная долина» (22.00)
  • 31 августа — «Манифесто» (22.00)
  • 1 сентября — «Быть Астрид Линдгрен» (22.00)
  • 2 сентября — «Вальгалла: Рагнарёк» (22.00)
  • 3 сентября — «Угоняя лошадей» (22.00)

Еще по теме
Вышел первый трейлер аниме-адаптации «Dragon's Dogma» от Netflix
Шипенко объявил о создании фильма «Декабрь» про Есенина
Вышел первый тизер «Бэтмена» с Паттинсоном
Появились первые отзывы на фильм «Довод» Кристофера Нолана
смотреть все
Новосибирск #Кинематограф #Хобби и досуг
КАРТИНА ДНЯ
•
ЕС потребовал прозрачного расследования отравления Навального
•
Счетная палата заявила о нарушениях пенсионных прав россиян
•
Белоруссия первой получит российскую вакцину от коронавируса
•
Депутат предложил перенести учебный год на месяц
Подробности
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
НОВОСТИ СИБИРИ
Инспекторы ГИБДД прокололи шины машины в Канске. ВИДЕО
Сибирь 25.08.2020 12:43
Бесплатный автокинотеатр временно открыли в Новосибирске
Сибирь 25.08.2020 12:07
Фитнес-центры Алтайского края готовятся к полноценной работе
Сибирь 25.08.2020 11:05
Харрасмент ощутили на себе 10% новосибирцев
Сибирь 25.08.2020 10:13
Самое популярное
Директор ФБК сообщил о найденном полицией яде, отравившем Навального
5337
Завораживающую грозу на Телецком озере показали на фото
5134
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили официальный саундтрек
4776
Сдающих квартиры россиян обяжут заплатить налоги
3110
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
ЕС потребовал прозрачного расследования отравления Навального
•
Счетная палата заявила о нарушениях пенсионных прав россиян
•
Белоруссия первой получит российскую вакцину от коронавируса
•
Депутат предложил перенести учебный год на месяц
Подробности
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Лукашенко приказал закрыть бастующие предприятия
50
Алексей Навальный покинул Россию
47
Тихановская выступила за полное сохранение связей с Россией
43
Жириновский оценил шансы Лукашенко сохранить власть
41
Лукашенко с сыном взяли автоматы для защиты от протестующих
41
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter