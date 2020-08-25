Бесплатный автокинотеатр временно открыли в Новосибирске

Парковка перед центральным входом в ТРЦ «Аура» до 30 сентября стала кинотеатром, зрители бесплатно смогут посмотреть кино из своего автомобиля.

Показ фильмов уже начался, в будние дни гости автокинотеатра смогут посмотреть один фильм, а в выходные число сеансов будет больше.

Гостей ждут фильмы на любой вкус: комедии, боевики, триллеры и мелодрамы разных лет. Во время просмотра можно будет также заказать еду и напитки из ресторана с доставкой прямо в автомобиль. Начало сеансов в 22.00.

Расписание: