Бесплатный автокинотеатр временно открыли в Новосибирске

Парковка перед центральным входом в ТРЦ «Аура» до 30 сентября стала кинотеатром, зрители бесплатно смогут посмотреть кино из своего автомобиля.
Показ фильмов уже начался, в будние дни гости автокинотеатра смогут посмотреть один фильм, а в выходные число сеансов будет больше.
Гостей ждут фильмы на любой вкус: комедии, боевики, триллеры и мелодрамы разных лет. Во время просмотра можно будет также заказать еду и напитки из ресторана с доставкой прямо в автомобиль. Начало сеансов в 22.00.
Расписание:
- 25 августа — «Вторая жизнь Уве» (22.00)
- 26 августа — «Танцовщица» (22.00)
- 27 августа — «Сын Саула» (22.00)
- 28 августа — «Опасная роль Джин Сиберг» (22.00), «Битва за Землю» (23.50), «Малыш Джо» (01.50)
- 29 августа — «Туннель: Опасно для жизни» (22.00), «Магазинные воришки» (00.00), «Бегущая от реальности» (02.10)
- 30 августа — «Темная долина» (22.00)
- 31 августа — «Манифесто» (22.00)
- 1 сентября — «Быть Астрид Линдгрен» (22.00)
- 2 сентября — «Вальгалла: Рагнарёк» (22.00)
- 3 сентября — «Угоняя лошадей» (22.00)