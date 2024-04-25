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Лапенко и Тарасова снялись в комедии «Тополиный пух»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Тополиный пух»

Романтическая комедия «Тополиный пух» с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой выйдет в широкий прокат 1 августа, создатели фильма представили первый трейлер.

Главный герой фильма – одинокий неудачник Саша (Лапенко), который работает охранником в обменнике. Жизнь его «не состоялась», мечты не сбылись, семьи не получилось. 

Саша чувствует себя ненужным и несчастным, и сдается. Но и тут ему не хватает духа самому довести дело до конца, он обращается за помощью к старому приятелю – мужу своей бывшей жены (Антон Васильев).

В самый ответственный и неподходящий момент Саша влюбляется в авантюристку (Тарасова) и сталкивается с киллером-пенсионером (Виталий Хаев). Героям предстоит пережить опасное приключение, спасти друг друга и начать видеть вокруг не только плохое, но и прекрасное.

«Тополиный пух» состоит из трех новелл, которые расскажут истории каждого из главных героев. Каждая из них имеет свой особенный стиль повествования и свою визуальную стилистику. В кульминации три линии повествования сплетутся в одну, чтобы раскрыть персонажей с новых сторон и дать каждому из них понять главное: никогда не поздно быть счастливым.

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