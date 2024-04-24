Сериал про Питер с виртуальной экскурсией появился в Wink

Новый сериал «Всё ОК» про Санкт- Петербург появился в Wink. Уникальности проекту добавляют встроенные в серии QR-коды, которые можно сканировать, узнавая подробности о той или иной достопримечательности.

Главный герой сериала — гид-переводчик Илья (Федор Федотов) привык прятать чувства за цитатами великих и остротами, открывая душу только воображаемым персонажам из мира музеев.

Все меняется, когда после смерти матери ему приходится взять на себя заботу о младших сестрах (Анна Осипова, Алиса Руденко). И теперь интроверту, привыкшему к холостяцкой жизни, придется пересмотреть свои отношения с окружающим миром, вновь пережить детские обиды, влюбиться и наконец повзрослеть.

Смотреть «Всё ОК» в Wink

В сериале зрители увидят основные достопримечательности Петербурга: Летний сад, Михайловский дворец, Большой Екатерининский дворец, Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы», Исаакиевскую площадь, Стрелку Васильевского острова. В сюжете на них будут появляться QR-коды, сканирую которые, появится подробная информация о достопримечательностях.

Все серии комедийного проекта «Всё ОК» уже доступны в онлайн-кинотеатре Wink.ru, а телепремьера состоится на канале СТС.