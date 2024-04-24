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Сериал про Питер с виртуальной экскурсией появился в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Новый сериал «Всё ОК» про Санкт- Петербург появился в Wink. Уникальности проекту добавляют встроенные в серии QR-коды, которые можно сканировать, узнавая подробности о той или иной достопримечательности.

Главный герой сериала — гид-переводчик Илья (Федор Федотов) привык прятать чувства за цитатами великих и остротами, открывая душу только воображаемым персонажам из мира музеев.

Все меняется, когда после смерти матери ему приходится взять на себя заботу о младших сестрах (Анна Осипова, Алиса Руденко). И теперь интроверту, привыкшему к холостяцкой жизни, придется пересмотреть свои отношения с окружающим миром, вновь пережить детские обиды, влюбиться и наконец повзрослеть.

Смотреть «Всё ОК» в Wink

В сериале зрители увидят основные достопримечательности Петербурга: Летний сад, Михайловский дворец, Большой Екатерининский дворец, Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы», Исаакиевскую площадь, Стрелку Васильевского острова. В сюжете на них будут появляться QR-коды, сканирую которые, появится подробная информация о достопримечательностях.

Все серии комедийного проекта «Всё ОК» уже доступны в онлайн-кинотеатре Wink.ru, а телепремьера состоится на канале СТС.

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Культгид #Wink #Кинематограф
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Топ комментариев

vova97

ну она же нейтральная то есть без роду без племени какая ей сборная РФ тем более она ведь первая отказалась

corrector

"Кант был сторонником идеи, что вечный мир может быть обеспечен посредством всеобщей демократии и международного...

Kukuh88

Овечкин за деньги играет. Не участвует в международных соревнованиях команд разных стран в качестве пустого...

corrector

американской демократии у нас нет, слава богам !