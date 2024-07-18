Документальный сериал «Тайны Карениной» появился в Wink

Первые две серии документального проекта «Тайны Карениной» появились в видеосервисе Wink.

По сюжету сериала, звезды кино проходят кастинг в несуществующую экранизацию великого романа.

Все грани образа Анны Карениной воплощают сразу шесть актрис — по числу прототипов, с которых Лев Толстой писал свою героиню. Образы Карениной примерили актрисы Софья Володчинская, Анастасия Куимова, Полина Гухман, Анастасия Крылова, Анастасия Дворянская и Анастасия Мишина.

Смотреть сериал «Тайны Карениной» в Wink

Кроме актеров, в кадре находится и съемочная группа: художники, гримеры, костюмеры. В конце каждой серии нейросеть визуализирует портреты, соединяя прототипов и актеров, участвующих в кастинге. Вместе с актерами создатели проекта постараются по минутам восстановить день гибели одной из главных героинь русской литературы.

Сериал-исследование снят по книге Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной».