Wink выпустит документальный сериал «Главные победы»

Онлайн-кинотеатр Wink и видеопродакшн United сняли документальный сериал «Главные победы». Пятисерийный проект расскажет о самых громких победах в новейшей истории российского спорта. Режиссером выступил документалист Константин Райх.

Каждый эпизод расскажет об одной значимой победе. В частности, серии будут посвящены выигрышу сборной России по футболу у действующего чемпиона мира в 1999 году, победе ЦСКА в Кубке УЕФА в 2005-м, победе на чемпионате Европы по баскетболу в 2007 году.

Также в сериале расскажут про самый успешный год в истории российского тенниса на примере победы сборной России в Кубке Федерации и трех турнирах «Большого шлема» в 2004-м, золоте волейболистов на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

На протяжении пяти серий зритель может не только повторно увидеть моменты триумфа российских спортсменов, но и услышать подробности о соревнованиях непосредственно от участников событий.

В съемках приняли участие футбольные тренеры Валерий Карпин, Сергей Семак, Олег Романцев, победительница пяти турниров «Большого шлема» в паре и миксте Вера Звонарева, баскетболист, чемпион Европы, Андрей Кириленко, волейболист, олимпийский чемпион Сергей Тетюхин.