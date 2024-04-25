Военный фильм «Блиндаж» выйдет в кино на длинные выходные

Российский военный фильм-фантастика «Блиндаж» от режиссера Марка Горобца выйдет в широкий прокат 25 апреля.

В центре сюжета врач скорой помощи Сергей. Его лучший друг, немец Пауль, раньше перегонял машины в Россию из Германии — так они и познакомились. У Пауля есть и ещё одно увлечение — антиквариат. Он — «чёрный копатель»: ищет на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продаёт их за бешеные деньги.

Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941-й год и сталкивает лицом к лицу с войной — с бойцами, чьи имена они еще утром видели на могилах. Понимая, что они все обречены, Сергей и Пауль принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни.

Кроме «Блиндажа», с 25 апреля кинопрокат пополнит российские картины: мелодрама «Почему ты?», комедия «Неприличные гости», приключенческий фильм «Суворовец 1944». А также японская драма «Зло не существует», датский мультфильм «Приключения панды».