Фитнес-центры Алтайского края готовятся к полноценной работе

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Фитнес-центры Алтайского края готовятся с пятницы возобновить работу в полноценном режиме со 100% загрузкой, сообщило Министерство спорта региона.
Как уточняется в Telegram-канале ведомства, в начале августа указом губернатора фитнес-центры вернулись к работе с загрузкой в 25%, неделю назад этот показатель увеличили до 50%.
«С пятницы 28.08 разрешённая нагрузка, если позволит эпидситуация, будет полностью восстановлена. Меры профилактики обязательны», – говорится в сообщении.
Пор последним данным оперштаба, всего в крае коронавирусом заболело 11 251 человек, из них выздоровели уже 9 722, 119 человек переносят заболевание тяжело, 39 находятся на аппаратах ИВЛ, умерли 306 человек.
NEXT warrior"Ватник" уже был во время Великой отечественной. Учитывая итоги войны он уже тогда доказал свою эффективность.
Drronum"Они вводятся для предотвращения распространения заразных болезней и выявления источников возбудителей..."...
correctorНу он кто угодно, но не трусло как Янукович..
slavayninМы говорит за связи с Россией)
DisobedientЭто они так судью каждую неделю кошмарить будут теперь. Потом адвокат на суд под разными предлогами приходить...