Фитнес-центры Алтайского края готовятся к полноценной работе

Фитнес-центры Алтайского края готовятся с пятницы возобновить работу в полноценном режиме со 100% загрузкой, сообщило Министерство спорта региона.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, в начале августа указом губернатора фитнес-центры вернулись к работе с загрузкой в 25%, неделю назад этот показатель увеличили до 50%.

«С пятницы 28.08 разрешённая нагрузка, если позволит эпидситуация, будет полностью восстановлена. Меры профилактики обязательны», – говорится в сообщении.

Пор последним данным оперштаба, всего в крае коронавирусом заболело 11 251 человек, из них выздоровели уже 9 722, 119 человек переносят заболевание тяжело, 39 находятся на аппаратах ИВЛ, умерли 306 человек.