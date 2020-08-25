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Фитнес-центры Алтайского края готовятся к полноценной работе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Фитнес-центры Алтайского края готовятся с пятницы возобновить работу в полноценном режиме со 100% загрузкой, сообщило Министерство спорта региона.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, в начале августа указом губернатора фитнес-центры вернулись к работе с загрузкой в 25%, неделю назад этот показатель увеличили до 50%.

«С пятницы 28.08 разрешённая нагрузка, если позволит эпидситуация, будет полностью восстановлена. Меры профилактики обязательны», – говорится в сообщении.

Пор последним данным оперштаба, всего в крае коронавирусом заболело 11 251 человек, из них выздоровели уже 9 722, 119 человек переносят заболевание тяжело, 39 находятся на аппаратах ИВЛ, умерли 306 человек.

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NEXT warrior

"Ватник" уже был во время Великой отечественной. Учитывая итоги войны он уже тогда доказал свою эффективность.

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"Они вводятся для предотвращения распространения заразных болезней и выявления источников возбудителей..."...

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Ну он кто угодно, но не трусло как Янукович..

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Disobedient

Это они так судью каждую неделю кошмарить будут теперь. Потом адвокат на суд под разными предлогами приходить...
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