Обновление Windows 10 вызвало «синий экран смерти»

Августовские обновления Windows 10 вызывают у некоторых пользователей цикличный «синий экран смерти».

Microsoft 11 августа выпустила два обновления— Windows 10 KB4565351 и Windows 10 KB4566782, данные патчи были призваны устранить множество уязвимостей безопасности. Однако некоторые пользователи после установки «заплаток» столкнулись с крахом операционной системы.

Так, ряд владельцев «десятки» рассказали, что в результате манипуляций у них появился «синий экран смерти». При этом операционная система через несколько попыток может запуститься и снова выдать критическую ошибку.

Пока известно, что патчи приводят к проблемам на компьютерах с активированной функцией Hyper-V, преимущественно речь идет о моделях ноутбука Lenovo ThinkPad. Однако причины появления «экрана смерти» пока неясны.

Пользователи также жалуются на замедление работы системы, возросшее время загрузки, замирания, снижение частоты кадров в играх и медленный «Проводник». У некоторых перестали работать внешние жесткие диски.