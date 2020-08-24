Представлен работающий на спирте робот

Крошечный робот RoBeetle получил «мышечную» систему, которая работает на спирте. Благодаря этому механизм способен переносить предметы в 2,6 раза больше собственного веса.

Маленькие роботы традиционно получают питания из внешнего источника или оснащаются батареей. Однако в этом случае вес устройства сильно увеличивается. Система на метаноле намного эффективнее — плотность энергии в ней примерно в десять раз выше аккумулятора.

Вес спирта в топливном баке RoBeetle составляет всего 95 миллиграммов, однако этого хватает на работу «мышц», которые выполнены из нитинола. Специальные нити из этого материала сокращаются под действием тепла от горения метанола.

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Разработчики отмечают, что идею использовать химические реакции качестве мощных источников энергии нельзя назвать новой, однако для робототехники она имеет огромный потенциал.

Сейчас создатели RoBeetle пытаются повысить производительность робота за счет использования других источников топлива. Например, у пропана плотность энергии более чем в два раза превышает показатели спирта.