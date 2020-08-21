Бассейны Алтая открыли для части жителей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл бассейны в регионе, но посещать их разрешил только спортсменам, сообщается на сайте властей субъекта.

«В новой редакции указа разрешены занятия в плавательных бассейнах, но только для спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд Алтайского края, и спортсменов, проходящих спортивную подготовку в группах спортивного совершенствования, группах высшего спортивного мастерства», – сказано в сообщении.

При этом бассейны смогут принимать спортсменов при соблюдении ряда условий: например, загруженность спортивного объекта не может превышать 25% от его пропускной способности, спортсмены смогут тренироваться из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади зеркала воды дорожки бассейна.

Также отменены ограничения на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, при этом сохраняется запрет на присутствие зрителей на трибунах спортивных объектов.

Документ в том числе предписывает продлить до 3 октября режим самоизоляции для жителей от 65 лет и для страдающих хроническими заболеваниями. Им запрещено покидать место жительства за исключением вынужденного выхода из дома.

Работающие пенсионеры в Алтайском крае обязаны оставаться на самоизоляции, для них будет продолжена выдача электронных листков нетрудоспособности. При этом жители края ранее неоднократно отмечали, что данное требование об обязательной изоляции пожилых – условное и никем по факту не соблюдается.