Первые заморозки ударят в Восточной Сибири

Сильные дожди и ливни пройдут на выходные в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. А ночью в некоторых районах ударят первые заморозки, сообщили синоптики региональных гидрометцентров.

В Забайкалье переменная облачность, дожди, местами сильные. Грозы ожидаются по всей территории края, наиболее интенсивные по восточным районам. Ветер западный с порывами до семи метров в секунду. Температура ночью +15… +20 градусов, днем +23… +28 градусов.

В Бурятии кратковременные дожди, грозы, ливни, утром при прояснении туман. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров с секунду. Температура ночью +11… +16, местами +4… +9 градусов. Днем +22… +27, местами +16… +21 градус.

В Иркутской области переменная облачность, дожди, местами сильные, грозы. Ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +11… +16, при прояснении, местами до -1 градуса, заморозки. Днем +21… +26, при облачной погоде +11… +16 градусов.