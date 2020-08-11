Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?

Президент Владимир Путин сообщил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. По словам главы государства, препарат прошел все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет. В частности, вакцину уже испытала одна из дочерей российского лидера. Что еще известно о российской вакцине?
Как работает вакцина
Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» разработана специалистами Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат создали на общей платформе, на которой основаны еще шесть вакцин, уточнил глава Минздрава Мурашко.
Препарат представляет собой векторную вакцину — в безобидный для человека модифицированный аденовирус встроен участок генома SARS-CoV-2, кодирующий ключевой для коронавируса S-белок. Аденовирус «доставляет» в клетки человека белки SARS-CoV-2, которые провоцируют иммунный ответ. «Вектор» не может размножаться в клетках человека.
Как будут прививать
Минздрав зарегистрировал вакцину в виде раствора для инъекций. В отличие от зарубежных препаратов, в ней сразу два «вектора» — вакцина вводится человеку дважды с перерывом в три недели. Такая схема должна гарантировать выработку устойчивого и длительного иммунитета в ситуации, когда разработчики пока не знают, насколько долго антитела защищают от COVID-19.
Сначала вводится «вектор» на основе рекомбинантных аденовирусных частиц 26 серотипа, затем — на основе рекомбинантных аденовирусных частиц 5 серотипа. Оба «вектора» содержат ген белка SARS-CoV-2, а также вспомогательные вещества — трис, сахарозу, натрия хлорид, магния хлорида гексагидрат, полисорбат, этанол и ЭДТА.
Какие противопоказания
Вакцина вводится в дельтовидную мышцу — верхнюю треть наружной поверхности плеча, говорится в инструкции к препарату. При невозможности введения в дельтовидную мышцу препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра: сначала первый «вектор», после трехнедельного перерыва — «второй».
Среди противопоказаний — возраст до 18 лет (из-за ограниченного срока тестирования), тяжелые аллергические реакции в анамнезе, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Введение препарата возможно через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии.
Кто производитель
Массовый выпуск вакцины от коронавируса начнется в ближайшее время на площадках российской компании «Биннофарм». Некоторые страны уже проявляют интерес к российской вакцине, поэтому развертывание производства препарата возможно за рубежом — например, в Индии и Латинской Америке.
Важно понимать, что российская разработка схожа по принципу действия с иностранными векторными вакцинами. Среди близких «родственников» — китайская вакцина Ad5-nCoV на основе модифицированного аденовируса пятого типа и вакцина Оксфордского университета на основе модифицированного аденовируса шимпанзе ChAdOx1.
Когда начнется вакцинация?
Минздрав предполагает, что первыми вакцину получат медицинские работники и учителя. В этих группах вакцинация стартует уже в сентябре. В октябре может начаться вакцинация остального населения в некоторых регионах России — фактически, это будет финальный этап испытаний препарата.
В полноценный гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 — об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата. К этому сроку российское средство должно окончательно подтвердить свою безопасность и эффективность.