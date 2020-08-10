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Жара в Новосибирске сменится дождями и ливнями

Источник:
Sibnet.ru
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Жара в Новосибирске сменится на ближайшей неделе дождями и ливнями, хотя температурный фон останется в пределах +25 градусов, сообщил Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Во вторник в Новосибирске ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Ночью по востоку преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура ночью +13… +18, днем +28… +33 градуса.

В среду и четверг местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура ночью +14… +19, местами до +17 градусов. Днем +22… +25, местами до 27… +30 градусов.

В период со вторника по четверг местами сохранится высокий и чрезвычайный класс пожароопасности. Во вторник и четверг местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше.

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ponhik78

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