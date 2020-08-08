НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Telegram забанил пользователей под псевдонимами «Избранное»

Источник:
Sibnet.ru
207 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мессенджер Telegram начал блокировать пользователей под псевдонимами «Избранное» и «Saved Messages».

Эксперименты пользователей показали, что подобные аккаунты блокируются уже через несколько минут после создания. При попытке входа указывается, что номер телефона заблокирован, пишет «Медуза».

Кроме этого, нет информации о способах и возможностях разблокировки, что косвенно свидетельствует о выдаче таким пользователям «вечного» бана.

Служба поддержки Telegram отказалась прямо уточнять, блокирует ли мессенджер такие аккаунты. Однако она предостерегла от попыток переименовать аккаунт в «Избранное» и «Saved Messages».

В начале августа стало известно о новом способе мошенничества с использованием Telegram. Злоумышленники пишут пользователям от имени аккаунта «Saved Messages» и сразу стирают сообщения. В дальнейшем человек может отправить туда личную информацию.

Еще по теме
Обновление Windows замедлило компьютеры
Windows 10 получила новое меню «Пуск»
Браузер Chrome разрешил редактуру паролей
Telegram запустил видеозвонки на iOS
смотреть все
Технологии #Софт
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин и Лукашенко обсудили задержание россиян
•
Россиянам разрешат регистрацию товарных знаков
•
Камеры iPhone 12 потрескались в ходе тестирования
•
Ученые переименовали человеческие гены из-за Excel
Подробности
•
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Стартовала игра «Найди монтаж»
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
Как это работает
•
Самый простой шашлык: инструкция по приготовлению
•
Зона контроля: что теряют люди без видеонаблюдения
•
Призы для самых внимательных!
•
Как засолить грибы, чтобы не умереть
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Коровы оккупировали мобильный ковидный госпиталь в Кузбассе
Сибирь 07.08.2020 17:50
Выносливость байкальской земли проверят вытаптыванием
Сибирь 07.08.2020 17:25
Руководитель забайкальского ЗАГСа развеяла мифы о «счастливых» датах
Сибирь 07.08.2020 16:52
Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей
Сибирь 07.08.2020 15:48
Самое популярное
Стартовала игра «Найди монтаж»
10634
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
10270
Глава кузбасского города заразился коронавирусом
5133
Летчиков Су-57 защитили от ядерного взрыва «золотой» кабиной
3561
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин и Лукашенко обсудили задержание россиян
•
Россиянам разрешат регистрацию товарных знаков
•
Камеры iPhone 12 потрескались в ходе тестирования
•
Ученые переименовали человеческие гены из-за Excel
Как это работает
•
Самый простой шашлык: инструкция по приготовлению
•
Зона контроля: что теряют люди без видеонаблюдения
•
Призы для самых внимательных!
•
Как засолить грибы, чтобы не умереть
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Зона контроля: что теряют люди без видеонаблюдения
•
Камеры для дома: как работает видеонаблюдение Ростелекома
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Минобороны впервые раскрыло условия для ядерного удара
48
SpaceX провела первые летные испытания Starship
40
Лукашенко согласился на передачу задержанных россиян Украине
37
Подсчитан настоящий уровень смертности от коронавируса
23
Лукашенко пригрозил врагам «пожаром до Владивостока»
23
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter