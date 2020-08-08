Telegram забанил пользователей под псевдонимами «Избранное»

Мессенджер Telegram начал блокировать пользователей под псевдонимами «Избранное» и «Saved Messages».

Эксперименты пользователей показали, что подобные аккаунты блокируются уже через несколько минут после создания. При попытке входа указывается, что номер телефона заблокирован, пишет «Медуза».

Кроме этого, нет информации о способах и возможностях разблокировки, что косвенно свидетельствует о выдаче таким пользователям «вечного» бана.

Служба поддержки Telegram отказалась прямо уточнять, блокирует ли мессенджер такие аккаунты. Однако она предостерегла от попыток переименовать аккаунт в «Избранное» и «Saved Messages».

В начале августа стало известно о новом способе мошенничества с использованием Telegram. Злоумышленники пишут пользователям от имени аккаунта «Saved Messages» и сразу стирают сообщения. В дальнейшем человек может отправить туда личную информацию.