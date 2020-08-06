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Кузбасс «захлебнется» при госпитализации более 100 больных COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Больницы Кузбасса «захлебнутся», если будут госпитализировать более 100 человек ежедневно, это произойдет, если позволить инфекции развиваться бесконтрольно, заявил министр здравоохранения региона Михаил Малин.

«Если у нас будет госпитализация свыше 100 человек ежедневно, мы захлебнемся. Это не просто слова, это наши расчеты», — сказал Малин на пресс-конференции в четверг.

По его словам, в регионе есть 2,5 тысячи коек с кислородом и аппаратами ИВЛ. Если позволить эпидемии развиваться бесконтрольно, то будет занято в два раза больше мест и будет негде оказывать экстренную высокотехнологическую помощь.

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Министр отметил, что при наличии свободных койко-мест остается открытым вопрос нехватки медперсонала, который помимо зараженных коронавирусом работает и с другими пациентами, в том числе экстренными.

«Кадровый состав медицины Кузбасса не безграничен», — предупредил Малин, рассказав, что несколько бригад врачей работает две недели в «красной зоне» и потом столько же времени находятся на карантине.

Он объяснил, что сейчас в регионе сокращено количество плановых операций, чтобы ограничить поток пациентов, так как есть вероятность, что кто-то заражен коронавирусом.

По данным на 6 августа, в Кемеровской области выявлено 4 158 случаев заражения коронавирусом, причем в последние дни количество больных выросло до 90+ случаев в сутки против 50-70 ранее. С апреля по август скончались 28 пациентов, 2 795 выздоровели.

Тема: Распространение коронавируса
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Бревно в глазу

а где цитата: "Мозги им надо поменять, а не Конституцию"?

cre

И где список заведённых уголовных дел?

Иркут 69

У волшебника Сулеймана всё по честному, без обмана.... 😇

pilot995

Путин чиновников "сокращает" 20 лет, а они всё плодятся как кролики.

Dima73

- пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет- пока я президент,конституцию менять не будут
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