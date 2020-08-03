НАВЕРХ

Аттракционы откроются в парках Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
100 1

Аттракционам в Новосибирской области разрешат работу, но с соблюдением правил санитарной безопасности, сообщил губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в понедельник.

Глава областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов отметил, что посетить аттракцион можно будет только при соблюдении масочного режима.

Также в августе снимаются ограничения на работу с читателями всех библиотек в области. Но посещать их можно будет только по предварительной записи. А книги, принятые у читателей, в обязательном порядке помещаются на пятидневный карантин.

С июля в области разрешено работать летним кафе, ранее были разрешены занятия спортом на свежем воздухе, работа непродовольственных магазинов, открыто посещение зоопарка. Тем не менее, ряд ограничительных мер будет действовать в регионе вплоть до 31 августа.

Еще по теме
Усиленные полицейские патрули с собаками удивили новосибирцев
Новосибирцы превратят мусор в конфеты
Жителям Забайкалья разрешили многолюдные свадьбы
Электронную базу могил создадут в Красноярске
смотреть все
Новосибирск #Город
КАРТИНА ДНЯ
•
Первый частный космический корабль успешно вернулся на Землю
•
Рошаль увидел в пандемии «репетицию биологической войны»
•
Первый российский электрокар Zetta скоро появится
•
Трамп сделал Путину «последний подарок»
Подробности
•
Молчаливый убийца: новые факты о гибели семьи на Алтае
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
Как это работает
•
Вино и лук: как приготовить шашлык из говядины
•
Как засолить грибы, чтобы не умереть
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
НОВОСТИ СИБИРИ
Аттракционы откроются в парках Новосибирска
Сибирь 03.08.2020 12:05
Писательница из Японии рассказала о неожиданной симпатии к Бурятии
Сибирь 03.08.2020 11:45
Глава Забайкалья высказался о ситуации в связи с арестом Фургала
Сибирь 03.08.2020 10:51
Хрущевки Приангарья оказались под угрозой обрушения
Сибирь 03.08.2020 10:19
Самое популярное
Новосибирцы смогут выбрать очное или онлайн обучение в школе
8466
«Аватар 2»: чего ждать от Джеймса Кэмерона?
7631
Странная смерть семьи на турбазе потрясла Алтай
5563
Россия испытает оружие Судного дня
5501
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Первый частный космический корабль успешно вернулся на Землю
•
Рошаль увидел в пандемии «репетицию биологической войны»
•
Первый российский электрокар Zetta скоро появится
•
Трамп сделал Путину «последний подарок»
Подробности
•
Молчаливый убийца: новые факты о гибели семьи на Алтае
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Больше налогов (штрафов) хороших и разных! Ух, и заживем! Не все! Но те, хто бэз двойного гражданства,...

Uynachalnica

Всех посодют, кто земли Китаю с Норвегией раздавал?

-Керя-

Яблоки и минералка по цене бензина да чтоб они сгнили

ecima

Народ я придумал налог для тех кто создает налоги. За создание налога 500,000 руб. каждому гражданину...

Drronum

Ты теперь можешь даж не писать коменты, просто везде под всеми новостями ставь "Правильно! Поддерживаю!"...