Аттракционы откроются в парках Новосибирска

Аттракционам в Новосибирской области разрешат работу, но с соблюдением правил санитарной безопасности, сообщил губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в понедельник.

Глава областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов отметил, что посетить аттракцион можно будет только при соблюдении масочного режима.

Также в августе снимаются ограничения на работу с читателями всех библиотек в области. Но посещать их можно будет только по предварительной записи. А книги, принятые у читателей, в обязательном порядке помещаются на пятидневный карантин.

С июля в области разрешено работать летним кафе, ранее были разрешены занятия спортом на свежем воздухе, работа непродовольственных магазинов, открыто посещение зоопарка. Тем не менее, ряд ограничительных мер будет действовать в регионе вплоть до 31 августа.