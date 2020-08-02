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Эксперт посоветовал класть смартфон экраном вниз

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Срок службы смартфона можно продлить, если класть его экраном вниз, сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Класть телефон лицом вниз более разумно, так как для защиты экрана придумано много вариантов. А вот для камер пока излишеств с задворками мало. Большинство телефонов имеют выступающую частью камеры, что связано с количеством линз в объективе», — цитирует Тимофеева  агентство «Прайм».

Такой способ позволит дисплею меньше нагреваться, а камера, которая на некоторых моделях гаджетов выступает, меньше поцарапается.

По словам специалиста, многие сразу покупают защитное стекло и пленку, которые позволяют защитить экран телефона не только от царапин, но и от трещин в случае падения устройства.

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