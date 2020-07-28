Новосибирцам запретили собираться в мечетях на Курбан-байрам

Власти и Роспотребнадзор запретили мусульманам в Новосибирской области собираться в мечетях на праздник Курбан-байрам из-за коронавируса, сообщает на странице в Instagram муфтият Новосибирской области.

«Не удалось получить разрешение Администрации области и Роспотребнадзора в проведении Курбан-байрама в мечетях Новосибирска. Курбан-байрам в мечетях проведется за закрытыми дверями с участием только сотрудников и имамов мечети. Все желающие могут приносить свое жертвенное мясо в мечеть, где будет организована волонтерами раздача нуждающимся и ученикам», — говорится в сообщении.

Муфтият рекомендовал мусульманам провести этот праздник дома в кругу семьи и родных. В этом году праздник выпал на 31 июля.

Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) является одним из главных праздников мусульман. История появления курбана связана с пророком Ибрахимом, который увидел сон, где ему было приказано принести в жертву своего старшего сына Исмаила. В тот самый момент, когда он занес нож над сыном, то услышал глас: «О Ибрахим, ты уже выполнил свой сон…».

После этого он увидел барашка, которым было велено совершить курбан. Согласно мусульманскому толкованию, Аллах не нуждался ни в каких жертвоприношениях, он лишь испытывал силу веры своего пророка.