Вандал сорвал портрет Тулеева с доски почета

Власти Кемерово обратились в полицию по факту срыва портрета бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева с доски почета в центре города, сообщил представитель пресс-службы мэрии в четверг.

Очевидцы сняли видео, на котором видно, как мужчина срывает портрет Тулеева со стелы, расположенной в Центральном районе Кемерово, и уносит его с собой.

«Был совершен акт вандализма, по факту произошедшего написано заявление в правоохранительные органы, в ближайшее время портрет будет восстановлен», — сказал агентству «Интерфакс»представитель пресс-службы.