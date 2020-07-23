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Вандал сорвал портрет Тулеева с доски почета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Кемеровской области

Власти Кемерово обратились в полицию по факту срыва портрета бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева с доски почета в центре города, сообщил представитель пресс-службы мэрии в четверг.

Очевидцы сняли видео, на котором видно, как мужчина срывает портрет Тулеева со стелы, расположенной в Центральном районе Кемерово, и уносит его с собой.

«Был совершен акт вандализма, по факту произошедшего написано заявление в правоохранительные органы, в ближайшее время портрет будет восстановлен», — сказал агентству «Интерфакс»представитель пресс-службы.


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