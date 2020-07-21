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Летние кафе открылись в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Более 30 летних кафе открылись в Томске во вторник, их работа будет осуществляться с соблюдением противоэпидемических рекомендаций, сообщает пресс-центр правительства области.

Все заведения должны соблюдать ряд специально-разработанных правил:

  • сотрудники летников обязаны работать в средствах индивидуальной защиты (маска, перчатки);
  • на летних верандах должны иметься антисептики для персонала и посетителей;
  • меню должно быть одноразовым или в электронном виде (онлайн-меню);
  • расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 метра, либо использована перегородка между столами.

При нарушении установленных рекомендаций организацию закроют.

Изначально о готовности к работе сообщили 60 предприятий общепита, но по решению специальной комиссии со вторники разрешили открыться только 31 летнему кафе. Решение об открытии остальных предприятий будет решаться с учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

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