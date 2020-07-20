Мэр Норильска подал в отставку

Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку. Эту информацию подтвердил представитель пресс-службы мэрии.

«Ахметчин подал в отставку», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.

На прошлой неделе глава Норильска заявил журналистам, что город не справляется самостоятельно с ростом заболеваемости коронавирусом, ему нужна помощь краевых властей. Он упомянул, что написал письмо красноярскому губернатору Александру Уссу с просьбой о поддержке врачами и средним медперсоналом.

В середине июня на Ахметчина было заведено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в халатности после разлива дизельного топлива на ТЭЦ, так как чиновник не принял должных мер по реагированию на ситуацию, отмечали в СК. При этом глава города продолжал исполнять обязанности.