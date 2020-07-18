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Необычный смартфон Xiaomi показали на снимках

Источник:
SlashLeaks
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Изображения перспективного смартфона Xiaomi Mi MIX 2020 с уникальной конструкцией появились в Сети.

Согласно изображениям, аппарат получит асимметричную фронтальную часть с широкой рамкой по правую сторону от дисплея. Здесь расположатся объективы двойной лицевой камеры, а также физические кнопки управления.

Mi MIX 2020 также получит многомодульную камеру, выполненную в виде блока прямоугольной формы с закругленными углами. Сам блок будет ориентирован по горизонтали, в него войдут сразу четыре сенсора изображения и неизвестный дополнительный датчик.

Фото: © slashleaks.com

Технические характеристики смартфона пока неизвестны. Более того, нельзя исключать того, что изображения принадлежат концептуальной модели, которая не дойдет до серийного производства.

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