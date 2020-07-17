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Сильные ливни и град придут в Восточную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Дожди, сильные ливни и град пройдут в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии в ближайшие выходные, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

Для Забайкальского края передано экстренное предупреждение по метеорологическим явлениям в субботу. По восточной половине ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град. 

На остальной территории и в субботу, и воскресенье также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура ночью +10… +15 градусов, при прояснении +5… +10. Днем +19… +24, местами до 29 градусов.

В Бурятии в субботу местами небольшие дожди, а днем по юго-западу сильные дожди и грозы. Ветер северо-западный с порывами до 28 метров в секунду. Температура ночью +10… +15, днем +18… +23 градуса. В воскресенье днем до +17… +22 градуса.

По Иркутской области дожди, грозы, ветер западный, северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +9… +14 градусов. Днем +18… +23, местами до +13 градусов. В воскресенье днем +18… +23, местами до +13 градусов.

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Топ комментариев

volmen

В аду чертей нет, они все давно уже здесь.

Иркут 69

Самый страшный шаг... и гадский. Хуже не придумать. Лес в Прибайкалье это естественный барьер для биоциноза...

лачинов

Совершенно верно. Только дело не в возможности критики власти, а в доступности и реальности пути к достижению...

Uynachalnica

А расширять магистрали кто собирается?

лачинов

Не удивлюсь если объемы вырубок будут с изрядным "запасом".