Сильные ливни и град придут в Восточную Сибирь

Дожди, сильные ливни и град пройдут в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии в ближайшие выходные, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

Для Забайкальского края передано экстренное предупреждение по метеорологическим явлениям в субботу. По восточной половине ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град.

На остальной территории и в субботу, и воскресенье также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура ночью +10… +15 градусов, при прояснении +5… +10. Днем +19… +24, местами до 29 градусов.

В Бурятии в субботу местами небольшие дожди, а днем по юго-западу сильные дожди и грозы. Ветер северо-западный с порывами до 28 метров в секунду. Температура ночью +10… +15, днем +18… +23 градуса. В воскресенье днем до +17… +22 градуса.

По Иркутской области дожди, грозы, ветер западный, северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +9… +14 градусов. Днем +18… +23, местами до +13 градусов. В воскресенье днем +18… +23, местами до +13 градусов.