Песков рассказал о споре бюджетов за штраф «Норникеля»

Штраф от «Норникеля» за утечку дизельного топлива на ТЭЦ-3, произошедшую в Норильске в мае подлежит выплате в региональный бюджет, но по вопросу еще ведется дискуссия, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, в бюджет какого уровня компания должна заплатить штраф, он ответил, что по действующей системе речь идет о региональном бюджете, однако существуют и другие мнения.

«Существуют разные точки зрения, ведется дискуссия на экспертном уровне», — цитирует РБКПескова. Он добавил, что мнение президента России Владимира Путина по этому вопросу не сформулировано.

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Песков также рассказал, что последствия аварийной ситуации ликвидированы, а «Норникель» продолжает дорабатывать все нюансы в планах очистных работ.



По словам Пескова, после еще одного разлива в Норильске были оперативно приняты меры и ведутся очистные работы. Он пообещал, что результативность этих очистных работ будет тщательным образом контролироваться Росприроднадзором и другими ведомствами.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 тонна нефтепродуктов, что привело к загрязнению и причинению вреда окружающей среде. Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске в 150 миллиардов рублей.



