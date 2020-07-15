Песков рассказал о споре бюджетов за штраф «Норникеля»

Штраф от «Норникеля» за утечку дизельного топлива на ТЭЦ-3, произошедшую в Норильске в мае подлежит выплате в региональный бюджет, но по вопросу еще ведется дискуссия, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
На вопрос журналистов, в бюджет какого уровня компания должна заплатить штраф, он ответил, что по действующей системе речь идет о региональном бюджете, однако существуют и другие мнения.
«Существуют разные точки зрения, ведется дискуссия на экспертном уровне», — цитирует РБКПескова. Он добавил, что мнение президента России Владимира Путина по этому вопросу не сформулировано.
Песков также рассказал, что последствия аварийной ситуации
ликвидированы, а «Норникель» продолжает дорабатывать все нюансы в планах
очистных работ.
По словам Пескова, после еще одного разлива в Норильске были оперативно приняты меры и ведутся очистные работы. Он пообещал, что результативность этих очистных работ будет тщательным образом контролироваться Росприроднадзором и другими ведомствами.
В конце мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании
из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 тонна
нефтепродуктов, что привело к загрязнению и причинению вреда окружающей среде.
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске в 150
миллиардов рублей.