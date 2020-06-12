НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?

Источник:
Sibnet.ru
329 2
Фото: © Dzed / Pixabay License
Дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске попало в реки Далдыкан и Амбарную. Казалось бы, ничего страшного — их давно окрестили сточными канавами. Опасность в другом — солярка может попасть в реку, где водятся ценные виды рыб. Под угрозой оказались знаменитые хариус, налим, щука и другая промысловая рыба. 

Из резервуара на норильской ТЭЦ-3 в окружающую среду вылилось более 20 тысяч тонн топлива. Одни экологи назвали случившееся катастрофой, другие призвали не преувеличивать масштаб.

Но все специалисты сходятся в одном — защитные боны (заграждения), призванные сдержать дальнейшее распространения дизельного топлива, не справляются. Солярка уже попала в озеро Пясино, а оттуда грозит попасть в реку Пясина, где обитают и нерестятся ценные виды рыб.

«Не река, а сточная канава»

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Из-за подлома опор под одним из резервуаров в окружающую среду вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Солярка попала в реки и впиталась в землю. По данным краевой прокуратуры, загрязнению подверглась площадь в 180 тысяч квадратных метров. 

Реки Далдыкан и Амбарная окрасились в кровавый оттенок, а местные жители, пытаясь привлечь внимание, начали снимать ролики — набирали воду в емкости, поджигали... и вода горела.

Однако, по словам завлабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем СО РАН Владимира Кириллова, река Далдыкан уже давно стала сточной канавой для предприятий Норильска.

«На территории Таймыра уже 90 лет работает крупный промышленный комплекс, который насчитывает до 70 различных предприятий... Далдыкан — река протяженностью 29 километров. Она начинается с отстойника Надеждинского комбината. Изначально она является не рекой, а сточной канавой. Далдыкан был разноцветным еще до этой аварии»,— отметил Кириллов.

Он напомнил, что в 2016 году в реку попала загрязненная вода из шламохранилищ комбината и тогда, как и сейчас, вода окрасилась в кровавый оттенок. 

Фото: © Морская спасательная служба

По прогнозам Кириллова, часть дизельного топлива унесет течение, часть — осядет на дно. Вероятно, что в самых загрязненных местах часть ихтиофауны погибнет — и в Амбарной, и в Далдыкане. Но насколько сильный ущерб нанесен, пока точно сказать невозможно.

Сейчас на загрязненных водоемах работают ученые, берут не только пробы воды, но и пробы всей речной фауны, в том числе и планктона, и, конечно рыбы. Далее образцы будут исследоваться в лабораториях.

Боны не справились

При этом главные опасения не за Амбарную с Далдыканом, а за реку Пясина, богатую на ценные породы рыб. Она вытекает из озера Пясино, куда впадают Далдыкан и Амбарная. 

Последние пробы воды, взятые специалистами краевого Минэкологии, показывают, что содержание нефтепродуктов в озере Пясино превышает ПДК в десятки раз, заявил Sibnet.ru глава красноярской региональной общественной экологической организации «Плотина», член Общественного совета Федерального агентства водных ресурсов Александр Колотов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТайны водохранилища: как работает Обское море

Это означает, что либо боновые заграждения установили слишком поздно, когда основная масса вылившегося дизтоплива уже прошла в озеро, либо сами боны не так эффективно работают с дизельным топливом по сравнению с нефтью, пропуская загрязнение дальше.

«И это очень плохие новости, поскольку из уже загрязненного озера вытекает очень важная в экологическом смысле река Пясина — с ее нерестилищами ценных пород рыб и местами гнездования краснокнижных птиц. Соответственно, теперь можно говорить о значительном увеличении масштаба негативного воздействия произошедшей аварии на окружающую среду региона», — отметил он.

Фото: © пресс-служба ЗФ «Норникеля»

По данным Greenpeace, в водных объектах бассейна Пясины обитает 38 видов рыбообразных и рыб. Кроме распространенных и знакомых хариуса, щуки, ерша, гольца и карпа, там водится и сиг, и тугун, и мускун.

Некоторые ценные рыбы реки Пясина

Сибирская ряпушка (или обская сельдь). Обитатель низовьев и придельтовых пространств северных рек. Считается основным предметом рыболовного промысла. Употребляется в пищу свежей, соленой и копченой.

Тугун — эндемик Сибири. Самый маленький представитель семейства сиговых. Считается ценной промысловой рыбой. Ее добыча широко развернулась в 1940-1950-х годах прошлого века. Но из-за загрязнения рек и варварского вылова рыбы на пути к местам нереста ее популяция уменьшилась. Промысловая добыча сократилась более, чем в 10 раз.

Сиг-пыжьян — вид лучеперых рыб рода сигов, семейства лососевых. Обитает  в водоемах Севера и Сибири. Также считается ценной промысловой рыбой. Ценится за высокие вкусовые качества.

Нельма — рыба семейства лососевых, подвид белорыбицы. Распространена в бассейне Северного Ледовитого океана. Ценная промысловая рыба. Популяция нельмы снижается из-за массового вылова и загрязнения мест ее обитания. В некоторых регионах России вылов нельмы запрещен.

Налим — пресноводная рыба отряда трескообразных. Имеет промысловую ценность. В России распространен повсеместно. Северной границей ареала налима служит ледовитоморское побережье, встречается на полуострове Ямал , в Обь-Иртышском бассейне, в Байкале и Енисее.

Тема: Разлив топлива в Норильске
СК возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска
Гнев Путина из-за ЧС в Норильске назвали пропагандой
Эксперт охарактеризовал предложение помощи от США Норильску
США предложили помощь в ликвидации последствий ЧП в Норильске
смотреть все
ЧП #Происшествия #Аналитика #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль понадеялся, что новые санкции США останутся на бумаге
•
Путин откажется от изоляции
•
Коронавирус вернулся в Китай
•
Представлена консоль PlayStation 5
Подробности
•
Наследие Рима: что означает орел на гербе России
•
Школьные поборы, или Скандал вместо выпускного
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
•
Семь дней «выборов»: как проголосовать за Конституцию?
Как это работает
•
Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Омские рабочие раскопали 300-летнее захоронение
Сибирь 12.06.2020 11:35
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
Сибирь 12.06.2020 08:52
Грузовик въехал в два пассажирских автобуса в Томске
Сибирь 11.06.2020 19:10
Сбербанк купит львиную долю сервиса 2ГИС
Сибирь 11.06.2020 18:02
Самое популярное
Очередной антирекорд по заболевшим COVID-19 выявили в Приангарье
3393
Сибиряки увидели в небе лик Путина
2939
Путин одобрил «оцифровку» россиян
2907
Гидрометцентр рассказал о рекордной температуре в Сибири
2875
Обсуждение (2)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль понадеялся, что новые санкции США останутся на бумаге
•
Путин откажется от изоляции
•
Коронавирус вернулся в Китай
•
Представлена консоль PlayStation 5
Подробности
•
Наследие Рима: что означает орел на гербе России
•
Школьные поборы, или Скандал вместо выпускного
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
•
Семь дней «выборов»: как проголосовать за Конституцию?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Патрушев заявил о попытках Запада расколоть российское общество
53
Рогозина расстроили насмешки США после запуска Crew Dragon
35
Истребители ВВС США перехватили российские ракетоносцы
22
Кремль отверг утверждения о занижении смертности в России
21
Цена на нефть подскочила на фоне договоренности ОПЕК+
19