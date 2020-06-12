Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?

Дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске попало в реки Далдыкан и Амбарную. Казалось бы, ничего страшного — их давно окрестили сточными канавами. Опасность в другом — солярка может попасть в реку, где водятся ценные виды рыб. Под угрозой оказались знаменитые хариус, налим, щука и другая промысловая рыба.

Из резервуара на норильской ТЭЦ-3 в окружающую среду вылилось более 20 тысяч тонн топлива. Одни экологи назвали случившееся катастрофой, другие призвали не преувеличивать масштаб.

Но все специалисты сходятся в одном — защитные боны (заграждения), призванные сдержать дальнейшее распространения дизельного топлива, не справляются. Солярка уже попала в озеро Пясино, а оттуда грозит попасть в реку Пясина, где обитают и нерестятся ценные виды рыб.

«Не река, а сточная канава»

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Из-за подлома опор под одним из резервуаров в окружающую среду вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Солярка попала в реки и впиталась в землю. По данным краевой прокуратуры, загрязнению подверглась площадь в 180 тысяч квадратных метров.

Реки Далдыкан и Амбарная окрасились в кровавый оттенок, а местные жители, пытаясь привлечь внимание, начали снимать ролики — набирали воду в емкости, поджигали... и вода горела.

Однако, по словам завлабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем СО РАН Владимира Кириллова, река Далдыкан уже давно стала сточной канавой для предприятий Норильска.

«На территории Таймыра уже 90 лет работает крупный промышленный комплекс, который насчитывает до 70 различных предприятий... Далдыкан — река протяженностью 29 километров. Она начинается с отстойника Надеждинского комбината. Изначально она является не рекой, а сточной канавой. Далдыкан был разноцветным еще до этой аварии»,— отметил Кириллов.

Он напомнил, что в 2016 году в реку попала загрязненная вода из шламохранилищ комбината и тогда, как и сейчас, вода окрасилась в кровавый оттенок.

Фото: © Морская спасательная служба

По прогнозам Кириллова, часть дизельного топлива унесет течение, часть — осядет на дно. Вероятно, что в самых загрязненных местах часть ихтиофауны погибнет — и в Амбарной, и в Далдыкане. Но насколько сильный ущерб нанесен, пока точно сказать невозможно.

Сейчас на загрязненных водоемах работают ученые, берут не только пробы воды, но и пробы всей речной фауны, в том числе и планктона, и, конечно рыбы. Далее образцы будут исследоваться в лабораториях.

Боны не справились

При этом главные опасения не за Амбарную с Далдыканом, а за реку Пясина, богатую на ценные породы рыб. Она вытекает из озера Пясино, куда впадают Далдыкан и Амбарная.

Последние пробы воды, взятые специалистами краевого Минэкологии, показывают, что содержание нефтепродуктов в озере Пясино превышает ПДК в десятки раз, заявил Sibnet.ru глава красноярской региональной общественной экологической организации «Плотина», член Общественного совета Федерального агентства водных ресурсов Александр Колотов.

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Это означает, что либо боновые заграждения установили слишком поздно, когда основная масса вылившегося дизтоплива уже прошла в озеро, либо сами боны не так эффективно работают с дизельным топливом по сравнению с нефтью, пропуская загрязнение дальше.

«И это очень плохие новости, поскольку из уже загрязненного озера вытекает очень важная в экологическом смысле река Пясина — с ее нерестилищами ценных пород рыб и местами гнездования краснокнижных птиц. Соответственно, теперь можно говорить о значительном увеличении масштаба негативного воздействия произошедшей аварии на окружающую среду региона», — отметил он.

Фото: © пресс-служба ЗФ «Норникеля»

По данным Greenpeace, в водных объектах бассейна Пясины обитает 38 видов рыбообразных и рыб. Кроме распространенных и знакомых хариуса, щуки, ерша, гольца и карпа, там водится и сиг, и тугун, и мускун.

Некоторые ценные рыбы реки Пясина

Сибирская ряпушка (или обская сельдь). Обитатель низовьев и придельтовых пространств северных рек. Считается основным предметом рыболовного промысла. Употребляется в пищу свежей, соленой и копченой.

Тугун — эндемик Сибири. Самый маленький представитель семейства сиговых. Считается ценной промысловой рыбой. Ее добыча широко развернулась в 1940-1950-х годах прошлого века. Но из-за загрязнения рек и варварского вылова рыбы на пути к местам нереста ее популяция уменьшилась. Промысловая добыча сократилась более, чем в 10 раз.

Сиг-пыжьян — вид лучеперых рыб рода сигов, семейства лососевых. Обитает в водоемах Севера и Сибири. Также считается ценной промысловой рыбой. Ценится за высокие вкусовые качества.

Нельма — рыба семейства лососевых, подвид белорыбицы. Распространена в бассейне Северного Ледовитого океана. Ценная промысловая рыба. Популяция нельмы снижается из-за массового вылова и загрязнения мест ее обитания. В некоторых регионах России вылов нельмы запрещен.

Налим — пресноводная рыба отряда трескообразных. Имеет промысловую ценность. В России распространен повсеместно. Северной границей ареала налима служит ледовитоморское побережье, встречается на полуострове Ямал , в Обь-Иртышском бассейне, в Байкале и Енисее.