НАВЕРХ

Прокуратура проверит условия жизни сибирячки со статусом «дети войны»

Источник:
Sibnet.ru
233 0
Фото: © Sibnet.ru

Прокуратура Новосибирской области проверит информацию СМИ о ужасных условиях проживания Марии Богородской, получившей статус «дети войны», сообщает ведомство.

Представители общественной организации «Гражданский патруль» пришли с проверкой в дом, где уже 40 лет проживает Мария Богородская, получившая статус «дети войны». Под такой статус попадают лица, которые родились в период с 1930 по 1945 год на территории бывшего Советского Союза. В связи с военными действиями, которые велись в этот промежуток времени, они могли подвергаться пыткам, голоду и так далее. 

«Родственники эмигрировали в Германию, уехали с одним чемоданчиком, а сейчас живут как люди, а мы, победители – посмотрите в каких условиях! Пол сгнил, стены рассыпаются, в квартире очень холодно», — рассказала «Гражданскому патрулю» Богородская.

Несмотря на то, что дом по адресу Коммунистическая, 3 «а» признан аварийным еще в 2014 году, расселять людей не торопятся. Дом уже дважды горел, в стенах, разъеденные грибком, зияют дыры, а пол, находящийся прямо над землей, провалился. На три квартиры здесь один санузел в неотапливаемом коридоре. В этом же доме проживают и ветераны труда.

«Гражданский патруль» обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту халатного отношения мэрии Новосибирска к своим обязанностям, а также расселить жителей дома.

Прокуратура организовала проверку о нарушениях прав пожилых людей в связи с ненадлежащим оказанием им жилищно-коммунальных услуг.

«Жильцы жилого дома по улице Коммунистическая, 3«А» в городе Новосибирске проживают в помещениях, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим, строительным нормам и правилам. 

 Прокуратура организовала проверку исполнения жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе должностными лицами, ответственными за содержание многоквартирного жилого дома», — говорится в сообщении.

Еще по теме
Депутат предложил увеличить налоговый вычет при покупке квартиры
Лимиты по льготной ипотеке повысили до 6 и 12 млн рублей
Эксперты спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке
Эксперт рассказал о способах сэкономить на услугах ЖКХ
смотреть все
Новосибирск #Квадраты
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поручил изменить законодательство из-за ЧП в Норильске
•
Умер легендарный композитор Эннио Морриконе
•
Началось строительство самого мощного в мире ледокола «Россия»
•
Политолог назвал Зеленского кидалой с крестьянскими замашками
Подробности
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
•
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
•
Уроки «Титаника»: как катастрофа изменила морской транспорт
•
Молния ударила в томский храм: в чем смысл знамения?
Как это работает
•
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
•
Быстрый и ровный пол: почему полусухая стяжка лучше?
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
НОВОСТИ СИБИРИ
Администрация кузбасского села потеряла ключи от дамбы
Сибирь 06.07.2020 17:35
Прокуратура проверит условия жизни сибирячки со статусом «дети войны»
Сибирь 06.07.2020 16:56
Второй турист умер после падения деревьев на палатки под Красноярском
Сибирь 06.07.2020 16:34
Ребенок чудом не провалился в глубокий колодец
Сибирь 06.07.2020 16:19
Самое популярное
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
35575
Шведские ученые предрекли Сибири разрушения городов из-за жары
5023
Сотни человек собрались на Алтае на дискотеке в разгар эпидемии
3590
Протестная деревня нашлась в Красноярском крае
3398
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поручил изменить законодательство из-за ЧП в Норильске
•
Умер легендарный композитор Эннио Морриконе
•
Началось строительство самого мощного в мире ледокола «Россия»
•
Политолог назвал Зеленского кидалой с крестьянскими замашками
Как это работает
•
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
•
Быстрый и ровный пол: почему полусухая стяжка лучше?
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Ещё один. Тут от одного не продохнуть...

Uynachalnica

Осталось теперь только белых гетеросексуалов забороть!

Иркут 69

Вразуми всевышний людей, возводящих в культ потные тряпки... 😇

EvgenAEY

Чего только с трибун не навыкрикивают, лишь бы остаться еще на один срок

cre

А что он не вспомнил, что своим бездействием на работе лично причастен к развалу СССР?