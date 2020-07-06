Прокуратура проверит условия жизни сибирячки со статусом «дети войны»

Прокуратура Новосибирской области проверит информацию СМИ о ужасных условиях проживания Марии Богородской, получившей статус «дети войны», сообщает ведомство.

Представители общественной организации «Гражданский патруль» пришли с проверкой в дом, где уже 40 лет проживает Мария Богородская, получившая статус «дети войны». Под такой статус попадают лица, которые родились в период с 1930 по 1945 год на территории бывшего Советского Союза. В связи с военными действиями, которые велись в этот промежуток времени, они могли подвергаться пыткам, голоду и так далее.

«Родственники эмигрировали в Германию, уехали с одним чемоданчиком, а сейчас живут как люди, а мы, победители – посмотрите в каких условиях! Пол сгнил, стены рассыпаются, в квартире очень холодно», — рассказала «Гражданскому патрулю» Богородская.

Несмотря на то, что дом по адресу Коммунистическая, 3 «а» признан аварийным еще в 2014 году, расселять людей не торопятся. Дом уже дважды горел, в стенах, разъеденные грибком, зияют дыры, а пол, находящийся прямо над землей, провалился. На три квартиры здесь один санузел в неотапливаемом коридоре. В этом же доме проживают и ветераны труда.

«Гражданский патруль» обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту халатного отношения мэрии Новосибирска к своим обязанностям, а также расселить жителей дома.

Прокуратура организовала проверку о нарушениях прав пожилых людей в связи с ненадлежащим оказанием им жилищно-коммунальных услуг.

«Жильцы жилого дома по улице Коммунистическая, 3«А» в городе Новосибирске проживают в помещениях, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим, строительным нормам и правилам.



Прокуратура организовала проверку исполнения жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе должностными лицами, ответственными за содержание многоквартирного жилого дома», — говорится в сообщении.