Футболисты «Томи» заразились коронавирусом

Трое игроков футбольного клуба «Томь» заразились коронавирусом, один из заболевших находится на лечении в госпитале, сообщает региональный оперштаб в группе социальной сети.

«Коронавирусная инфекция подтверждена у трех игроков клуба. Один из них проходит лечение в респираторном госпитале, его состояние удовлетворительное. Двое других симптомов заболевания не имеют, находятся под медицинским наблюдением в обсерваторе, — приводит оперштаб слова замначальника областного Депздрава Сергея Дмитриева.

У остальных игроков клуба, их тренеров, контактных с заболевшими, взятые анализы коронавирус не подтвердили. На сегодняшний день у них взяты повторные анализы.