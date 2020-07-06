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Футболисты «Томи» заразились коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Трое игроков футбольного клуба «Томь» заразились коронавирусом, один из заболевших находится на лечении в госпитале, сообщает региональный оперштаб в группе социальной сети.

«Коронавирусная инфекция подтверждена у трех игроков клуба. Один из них проходит лечение в респираторном госпитале, его состояние удовлетворительное. Двое других симптомов заболевания не имеют, находятся под медицинским наблюдением в обсерваторе, — приводит оперштаб слова замначальника областного Депздрава Сергея Дмитриева.

У остальных игроков клуба, их тренеров, контактных с заболевшими, взятые анализы коронавирус не подтвердили. На сегодняшний день у них взяты повторные анализы.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Иркут 69

Ещё один. Тут от одного не продохнуть...

Uynachalnica

Осталось теперь только белых гетеросексуалов забороть!

Иркут 69

Вразуми всевышний людей, возводящих в культ потные тряпки... 😇

EvgenAEY

Чего только с трибун не навыкрикивают, лишь бы остаться еще на один срок

cre

А что он не вспомнил, что своим бездействием на работе лично причастен к развалу СССР?