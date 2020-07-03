Новосибирцев ждут выходные с грозами

Синоптики спрогнозировали теплые выходные в Новосибирске, но с дождями и грозами, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В субботу, 4 июля, температура воздуха в Новосибирске ночью составит 15-17 градусов, днем — 25-27 градусов тепла. Ветер будет дуть с силой 4-9 метров в секунду днем, местами порывы до 14 метров в секунду. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

В воскресенье сохранится такая же погода. Воздух днем прогреется до 24-26 градусов тепла. Ветер будет без порывов 4-9 метров в секунду. Местами будет кратковременный дождь, гроза. Тенденции выходных сохранятся и в начале недели.