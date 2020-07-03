НАВЕРХ

Новосибирцев ждут выходные с грозами

Источник:
Sibnet.ru
88 0
Фото: Simon Q / CC BY 2.0

Синоптики спрогнозировали теплые выходные в Новосибирске, но с дождями и грозами, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В субботу, 4 июля, температура воздуха в Новосибирске ночью составит 15-17 градусов, днем — 25-27 градусов тепла. Ветер будет дуть с силой 4-9  метров в секунду днем, местами порывы до 14 метров в секунду. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

В воскресенье сохранится такая же погода. Воздух днем прогреется до 24-26 градусов тепла. Ветер будет без порывов 4-9 метров в секунду. Местами будет кратковременный дождь, гроза. Тенденции выходных сохранятся и в начале недели.

Еще по теме
Град с куриное яйцо выпал в Красноярском крае. ФОТО
Шведские ученые предрекли Сибири разрушения городов из-за жары
Два региона Сибири попали в самые неблагополучные по энцефалиту
Фильм «Байкал. Новый ковчег» выйдет на Первом канале
смотреть все
Новосибирск #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин присвоил пяти сибирским городам почетные звания
•
Лукашенко объявил о победе над коронавирусом
•
Россия потеряла от карантина 1 триллион рублей
•
Биржевая цена АИ-95 четвертый раз подряд обновила рекорд
Подробности
•
Уроки «Титаника»: как катастрофа изменила морской транспорт
•
От сережек до матрешек: коронавирус вошел в моду
•
«Северокорейская» Сибирь: предварительные итоги голосования
•
Тарифы ЖКХ и детские выплаты: что изменится с 1 июля
Как это работает
•
Быстрое и густое: готовим варенье и джем из клубники
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
•
Дом из газоблоков: недорого, тепло и сухо
НОВОСТИ СИБИРИ
Град с куриное яйцо выпал в Красноярском крае. ФОТО
Сибирь 03.07.2020 10:15
Новосибирцев ждут выходные с грозами
Сибирь 03.07.2020 09:51
Путин присвоил пяти сибирским городам почетные звания
Сибирь 03.07.2020 08:47
Республика Алтай открыла турбазы для россиян
Сибирь 02.07.2020 19:14
Самое популярное
АвтоВАЗ приступил к подготовке производства машин на новой платформе
5216
Путин подписал указ о призыве из запаса на военные сборы
3371
Видео нападения на Собчак в женском монастыре появилось в Сети
3078
Синоптики предсказали плохую погоду для Западной Сибири
2846
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин присвоил пяти сибирским городам почетные звания
•
Лукашенко объявил о победе над коронавирусом
•
Россия потеряла от карантина 1 триллион рублей
•
Биржевая цена АИ-95 четвертый раз подряд обновила рекорд
Подробности
•
Уроки «Титаника»: как катастрофа изменила морской транспорт
•
От сережек до матрешек: коронавирус вошел в моду
•
«Северокорейская» Сибирь: предварительные итоги голосования
•
Тарифы ЖКХ и детские выплаты: что изменится с 1 июля
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Поправки к Конституции поддержали 78% россиян
70
Президент призвал всех проголосовать по Конституции
40
Кремль назвал итоги голосования по Конституции триумфом
33
Путин проголосовал без маски и перчаток
27
Регионы Сибири померялись явкой
26