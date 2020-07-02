Новый препарат от коронавируса начали применять в Красноярске

Врачи в Красноярском крае начали лечить пациентов с коронавирусом новым лекарством — «Авифавир», сообщает Минздрав региона.

Это новый препарат, который недавно прошел клинические испытания и начал поступать в регионы. «Авифавир» будет применяться пока в шести базовых госпиталях Красноярска и края. В аптеках этот препарат не продается, он предназначен только для стационарного лечения пациентов средней степени тяжести и только под наблюдением специалистов.

«Окончательные выводы делать пока рано, но мы уже видим хорошие результаты — улучшение состояния пациентов, которые первыми начали получать лекарство. Пока в край пришла первая партия, если первое применение препарата покажет свою эффективность, он будет применяться и в других стационарах», — сказала главный внештатный специалист инфекционист Минздрава края Елена Тихонова.

В первый день июля Красноярский край поставил антирекорд по количеству умерших за сутки орт коронавируса — 17 человек. Новых случаев коронавируса зафиксировано 140 новых, общее число заболевших составило 9044.