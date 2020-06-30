НАВЕРХ

Детские сады в Чите подготовили к открытию

Источник:
Sibnet.ru
108 0
Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

Все детские сады в городе Чите Забайкальского края готовы к открытию дежурных групп, где работающие родители смогут оставить детей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Глава администрации Читы Александр Сапожников доложил губернатору края Александру Осипову в понедельник, что работа по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города к зимнему периоду продолжается. В том числе проходит ремонт в 13-и школах и 14-и детских садах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирусу предсказали новую опасную фазу

«Это те сады, которые не относятся к дежурным. В детских садах открыто 52 группы, 544 ребенка их посещают. Я поддерживаю решение главы региона, что необходимо открывать группы в детских садах, поскольку работающим родителям не с кем оставить детей. Соблюдая все меры безопасности, мы готовы постепенно начать открывать детские сады», — заверил он.

В понедельник глава краевого Роспотребнадзора Светлана Лапа сообщила, что регион готов перейти ко второму этапу снятия ограничений.

«Нам на этой неделе нужно тщательно отслеживать все очаги инфекционного заболевания. Постепенно готовить к работе некоторые отрасли с помощью проведения занятий, семинаров для вхождения в работу», — отметила Лапа.

Тема: Распространение коронавируса
Россия начинает испытания вакцины от коронавируса на людях
Опыт узников: как не свихнуться на самоизоляции
Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса в мире
Голикова рассказала о первых страшных месяцах пандемии
смотреть все
Забайкалье #Образование #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль назвал чушью собачьей разговоры о сговоре России и талибов
•
Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса в мире
•
Путин подписал указ о призыве из запаса на военные сборы
•
Ракета «Ангара» вышла в три раза дороже «Протона»
Подробности
•
От Теслы до НЛО: главные версии Тунгусского феномена
•
Сторонники и противники: кто голосует по поправкам в Конституцию
•
Миф об экраноплане: есть ли будущее у «Каспийского монстра»
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
Как это работает
•
Дом из газоблоков: недорого, тепло и сухо
•
Спор на деньги: как работают букмекеры
•
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
•
Выключить все: что опасно во время грозы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пасущегося медведя сфотографировали в Забайкалье
Сибирь 30.06.2020 12:13
Арбитражный суд признал незаконным сверхтариф на тепло в Новосибирске
Сибирь 30.06.2020 12:04
Детские сады в Чите подготовили к открытию
Сибирь 30.06.2020 11:51
СК выложил видео последствий взрыва на СТО в Бурятии
Сибирь 30.06.2020 11:20
Самое популярное
Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова
9393
АвтоВАЗ приступил к подготовке производства машин на новой платформе
3961
Омичку затравили за выигранную на голосовании квартиру
3076
Операторы техосмотра возмутились новым законом
2846
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль назвал чушью собачьей разговоры о сговоре России и талибов
•
Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса в мире
•
Путин подписал указ о призыве из запаса на военные сборы
•
Ракета «Ангара» вышла в три раза дороже «Протона»
Как это работает
•
Дом из газоблоков: недорого, тепло и сухо
•
Спор на деньги: как работают букмекеры
•
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
•
Выключить все: что опасно во время грозы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Muzykant

Если бы лунтики с урнами по домам не ходили,то и явки такой не было бы.Да плюс ко всему бюджетников силой...

Uynachalnica

Путин сказал, Путин сделал! С обновленными сроками, время еще есть до 2050-го!

Uynachalnica

ЦитатаВ целом изменения, вносимые в Конституцию, по действующему законодательству не требовали общероссийского...

Иркут 69

Явку натянут без сомнений. Даже в Иркутске, славящимся своим бунтарским духом. А уж в национальных султанатах...

Иркут 69

Опять к месту и ни к месту поминание всуе "лихих 90х"....будто это служит оправданием для сегодняшних...