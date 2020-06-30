Детские сады в Чите подготовили к открытию

Все детские сады в городе Чите Забайкальского края готовы к открытию дежурных групп, где работающие родители смогут оставить детей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Глава администрации Читы Александр Сапожников доложил губернатору края Александру Осипову в понедельник, что работа по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города к зимнему периоду продолжается. В том числе проходит ремонт в 13-и школах и 14-и детских садах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Коронавирусу предсказали новую опасную фазу

«Это те сады, которые не относятся к дежурным. В детских садах открыто 52 группы, 544 ребенка их посещают. Я поддерживаю решение главы региона, что необходимо открывать группы в детских садах, поскольку работающим родителям не с кем оставить детей. Соблюдая все меры безопасности, мы готовы постепенно начать открывать детские сады», — заверил он.

В понедельник глава краевого Роспотребнадзора Светлана Лапа сообщила, что регион готов перейти ко второму этапу снятия ограничений.

«Нам на этой неделе нужно тщательно отслеживать все очаги инфекционного заболевания. Постепенно готовить к работе некоторые отрасли с помощью проведения занятий, семинаров для вхождения в работу», — отметила Лапа.