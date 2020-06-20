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Коронавирусу предсказали новую опасную фазу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Мир вступил в новую опасную фазу распространения коронавируса COVID-19 на фоне стремлений стран возобновлять экономическую и социальную деятельность и ослаблять ограничительные меры, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что государства стремятся возобновлять экономическую и социальную деятельность, а многим людям надоело сидеть дома. При этом вирус по-прежнему быстро распространяется.

Так, организация за четверг получила данные о более чем 150 тысячах новых случаев коронавируса, что стало рекордным дневным показателем с начала пандемии. Гебрейесус отметил, что около половины этих случаев приходится на Северную и Южную Америку.

«Мы призываем все страны и всех людей проявлять чрезвычайную бдительность. Продолжать соблюдать дистанцию, оставаться дома, если вы себя плохо чувствуете, а также продолжать носить маски, когда это нужно, и мыть руки», — подчеркнул глава ВОЗ.

Тема: Распространение коронавируса
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