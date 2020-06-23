Четверо пострадали в аварии со «скорой» в Кемерове

Скорая помощь попала в ДТП в Кемерове, так как ей не уступила дорогу иномарка, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области во вторник. Пострадали четыре человека из машины экстренной службы.

Авария произошла около 00.30 (20.30 мск) на пересечении улиц Николая Островского и Весенней. 26-летний водитель Toyota Camry, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил «скорой». В результате столкновения «ГАЗель» опрокинулась.

В ДТП пострадали два фельдшера, водитель «скорой помощи» и женщина, сопровождавшая транспортируемого больного, сообщила пресс-служба областного центра медицины катастроф.

«Оба фельдшера госпитализированы. Водитель и сопровождавшая больного отправлены на амбулаторное лечение. Сам больной в данном ДТП не пострадал и так же был госпитализирован в стационар», — цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы.

Водителя иномарки могут привлечь по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Максимальное наказание составляет два года лишения свободы.