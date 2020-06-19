Лукашенко заявил о срыве «Майдана» в Белоруссии

Белорусские власти сорвали масштабный план дестабилизации страны, в котором участвовали внешние силы, заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси и привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», — цитирует ТАС Лукашенко.

По словам белорусского президента, «сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси как с Запада, так и с Востока». «Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно», — сказал Лукашенко.

Он предупредил, что не позволит расшатать ситуацию в стране. «Я хочу, чтобы вы понимали, что я ни в коем случае, и по своим функциональным обязанностям как президент по конституции, и просто как человек, который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства, никому не позволю сломать эту страну», — отметил белорусский лидер.

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Накануне силовики задержали претендента на пост президента республики, бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Его обвиняют в попытке повлиять на свидетелей и сокрытии улик. Комитет госконтроля Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, которая вывела за границу более 430 миллионов долларов.

Сам Бабарико заявлял, что действия властей носят заказной политический характер.