Лукашенко перепишет конституцию Белоруссии

Белоруссия в ближайшие пять лет получит новую конституцию, заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке, скорее всего, будем иметь новую конституцию», — цитирует Лукашенко агентство БелТА. Заявление прозвучало во время республиканского субботника.

Президент Белоруссии также подчеркнул, что предстоящие в 2020 году президентские выборы пройдут в соответствии с нынешним основным законом. «Тут можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по конституции, как я и обещал», — сказал он.

В декабре прошлого года президент поручил новому составу парламента включиться в работу над проектом новой конституции. Лукашенко отметил, что на изменения основного закона страны есть «запрос в обществе».