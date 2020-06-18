Школьницы в Красноярске делали селфи на путях и расцепили вагоны

Четыре школьницы делали селфи на вагонах и расцепили грузовой состав на одном из железнодорожных перегонов в Красноярске, сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СФО.

Девочки 9, 10, 11 и 15 лет забирались на вагоны, делали селфи и видеозаписи, а потом подложили на рельсы камни. На них наехал состав, и его вагоны расцепились.

Ведомство опубликовала видеозапись, сделанную одной из школьниц. «Наши дебилки покоряют поезд!» — кричит одна из девочек за кадром.

Работники железной дороги оперативно сцепили вагоны, на работу магистрали это не повлияло. Родителей девочек привлекли по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Комиссию по делам несовершеннолетних решит, заплатят ли они штраф в 500 рублей или отделаются предупреждением.