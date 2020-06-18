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Карандашную фабрику в Томске превратят в памятник

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-центром администрации Томской области

Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области планирует присвоить корпусу бывшей Карандашной фабрики статус памятника регионального значения, сообщает пресс-центр администрации региона.

«Корпус бывшей карандашной фабрики построен в начале XX века из красного кирпича в стиле модерн. И это довольно необычное решение для сибирских промышленных зданий той эпохи. Автор — знаковый для Томска архитектор Андрей Крячков. Учитывая время постройки, стиль и авторство, мы считаем, что объект представляет историческую ценность», — приводит пресс-центр слова председателя комитета Елены Перетягиной.

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Здание уже имеет статус выявленного объекта культурного наследия, который обеспечивает государственную охрану. По закону здание должно быть либо внесено в единый реестр памятников с присвоением статуса объекта культурного наследия, либо снято с учета. Для этого и назначена историко-культурная экспертиза.

Сейчас центр по охране памятников совместно с государственным архивом Томской области проводит историко-архивные исследования. Специалисты документально подтвердят историю и дату постройки здания, а также его архитектора.

История фабрики

Здание бывшей карандашной фабрики построено на рубеже XIX и XX столетий по заказу купца Сергея Горохова. Однако производство здесь не успело начаться из-за революции 1917 года. В 1932 году на прилегающей территории началось строительство собственно карандашной фабрики. Здание вошло в ее состав и использовалось для производства карандашной дощечки.

С 1935 по 2001 год предприятие называлось Томская карандашная фабрика, за исключением периода с 1942 по 1944 годы, когда она называлась: «карандашно-фанерный комбинат» и «карандашно-фанерная фабрика».

В 2001 году предприятие сменило владельцев и стало «Сибирской карандашной фабрикой». В последние годы существования предприятия его новые владельцы сделали значительные инвестиции в оборудование, расширился ассортимент продукции, фабрика стала выходить из кризиса.

В начале 2019 «Сибирскую карандашную фабрику» признали банкротом. В конце того же года на фабрике начались задержки выдачи заработной платы сотрудникам. В связи с нерентабельностью и неконкурентноспособностью производства карандашей в Томске и низким спросом на продукцию, руководство приняло решение об окончательном закрытии фабрики.


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usacomp

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