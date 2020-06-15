Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры

Шедевры искусства привлекают внимание миллионов, однако самые громкие истории связаны с попытками вандалов испортить картину или скульптуру. Мотивы у таких людей разные — одни нападают из-за идеологии, другие слышат голоса в голове, некоторые ссылаются на нравственность или «историческую правду». Мы собрали самые громкие случаи культурного вандализма.

Племя вандалов летом 455 года захватило Рим, были уничтожены сотни произведений античного искусства. Термин «вандализм» связан именно с этим эпизодом, впервые его использовали в конце 18 века, когда участники Великой Французской революции принялись разрушать памятники.

Маньяк и обнаженная «Даная»

Картины голландского художника Рембрандта — одни из самых невезучих, сразу несколько шедевров мастера были атакованы вандалами. Самый громкий случай произошел 15 июня 1985 года в Эрмитаже. Литовец Бронюс Майгис подошел к «Данае» и облил ее серной кислотой, после чего нанес несколько ударов ножом.

Фото : Hermitage Museum

Вандала признали сумасшедшим и на шесть лет отправили в психиатрическую больницу, хотя сам он объяснил свой поступок политическими мотивами. Первое время специалисты считали, что пострадавшую картину уже не восстановить — кислота уничтожила самые важные и тонкие по живописному исполнению части.

Реставраторы совершили подвиг и спасли шедевр золотого века голландской живописи, работы заняли целых 12 лет. «Данаю» вернули в экспозицию в 1997 году, теперь многострадальная картина находится под бронированным стеклом.

История против Репина

Картина Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына» подвергалась нападениям несколько раз. 13 января 1913 года иконописец Абрам Балашов набросился с ножом на картину с криком «Довольно крови! Долой кровь!». Шедевр удалось вернуть к жизни благодаря самому Репину, который восстановил поврежденные части.

25 мая 2018 года 37-летний житель Воронежа Игорь Подпорин, специально приехавший в Третьяковскую галерею для акта вандализма, нанес по застекленному полотну картины несколько ударов металлической стойкой ограждения. Холст оказался прорван сразу в трех местах. К счастью, важнейшие части изображения уцелели.

Фото : Own work

Задержанный мужчина рассказал полиции, что повредил картину из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов. Примечательно, что в октябре 2013 года группа историков и православных активистов потребовала убрать картину из Третьяковской галереи, заявив, что данное произведение оскорбляет патриотические чувства русских людей.

Обезглавленная Русалочка

Статуя персонажа из сказки «Русалочка» Ганса Кристиана Андерсена расположена в порту Копенгагена. Сложно найти другое произведение искусства, которое настолько часто привлекает внимание вандалов. Например, статую трижды обезглавливали. Впервые голова Русалочки исчезла 24 апреля 1964, шедевр пришлось восстанавливать.

22 июля 1984 подростки отпилили руку Русалочки, в 1990 году неизвестный пытался отрезать ей голову и оставил на шее шрам глубиной 18 сантиметров, 6 января 1998 года голова вновь исчезла, однако ее удалось найти. 11 сентября 2003 статую попытались взорвать, она упала с постамента.

Несколько раз статую пачкали краской, рисовали на Русалочке лифчик, прикрепляли к руке фаллоимитатор. Последний случай вандализма был зафиксирован в 2017 году. Датским властям так надоел этот непрерывный культурный террор, что они перенесли памятник дальше в гавань.

Самая охраняемая картина

«Джоконда» — одна из самых знаменитых картин в мире. Шедевр Леонардо да Винчи атаковали неоднократно. В 1956 году нижняя часть картины была повреждена, когда один из посетителей облил ее кислотой. 30 декабря 1956 года молодой боливиец Уго Унгаза Вильегас бросил в нее камень и повредил краску в районе локтя.

В апреле 1974 года на выставке в Токио женщина, расстроенная политикой музея в отношении инвалидов, попыталась распылить из баллончика красную краску. 2 апреля 2009 года россиянка, не получившая французского гражданства, запустила в стекло глиняной чашкой. Впрочем, последние случаи не нанесли картине вреда.

Фото : Shonagon / CC0

Сейчас «Джоконда» — самая охраняемая картина в мире, на нее можно посмотреть только с дальнего расстояния. Она находится в отдельном зале Лувра, защищенная пуленепробиваемым ящиком. «Саркофаг» заполнен гелием для идеальной сохранности изображения.

Жертва борьбы за права женщин

«Венера с зеркалом» — одна из самых известных картин испанского художника Диего Веласкеса. В феврале 1914 года в Лондонской национальной галерее суфражистка Мэри Ричардсон порезала картину Веласкеса ножом для мяса.

Действия «террористки» были вызваны арестом подруги Эммелин Панкхерст. Ричардсон пояснила журналистам: «Я пыталась уничтожить картину самой красивой женщины в мифологии в знак протеста против правительства за уничтожение госпожи Панкхерст, которая является самым красивым персонажем в современной истории».

Фото : National Gallery

Суфражистки боролись за права женщин. Ирония заключается в том, что «Венера с зеркалом» — единственное сохранившееся изображение обнаженного женского тела кисти Веласкеса. Картину пришлось тщательно восстанавливать, после кропотливой работы реставраторов шедевр вернулся в один из залов галереи.