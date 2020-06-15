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Врачи в образе героев появились на граффити в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-центром администрации Омска

Омский художник Дмитрий Трипов создал граффити в благодарность врачам, медсестрам и персоналу больниц, сообщил пресс-центр администрации Омска.

Граффити в Омске появились на трансформаторной подстанции «Омскэлектро» по инициативе городской администрации.

Граффити украсили три стены подстанции. На одной изображен врач в халате и месте с надписью «Этому городу нужны герои». На второй девушка в медицинской маске, которая тянется к бьющемуся сердцу, а на третьей надпись: герои среди нам, нужно только уметь их видеть.

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